Após visita, Carlos diz que Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'

Metrópoles
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:41
O vereador Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro, na superintendência da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (25), onde o ex-presidente cumpre prisão preventiva. Abalado, Carlos disse que o pai está “devastado psicologicamente” e afirmou que o ex-presidente está se alimentando pouco.
Carlos e Jair Bolsonaro
“Eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. Isso, é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo o jeito que tem que ser mantido”, disse Carlos.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.