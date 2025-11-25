Acesse sua conta
Após visita, Carlos diz que Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'

Vereador foi à superintendência da Polícia Federal visitar o pai, que cumpre prisão preventiva desde sábado (22)

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:41

Carlos e Flávio visitaram o pai
Crédito: Bruno Esaki/ Metrópoles @brunoesaki

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro, na superintendência da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (25), onde o ex-presidente cumpre prisão preventiva. Abalado, Carlos disse que o pai está “devastado psicologicamente” e afirmou que o ex-presidente está se alimentando pouco.

“Eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. Isso, é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo o jeito que tem que ser mantido”, disse Carlos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Jair Bolsonaro Bolsonaro Carlos Bolsonaro

