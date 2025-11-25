PRESO

Após visita, Carlos diz que Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'

Vereador foi à superintendência da Polícia Federal visitar o pai, que cumpre prisão preventiva desde sábado (22)

“Eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. Isso, é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo o jeito que tem que ser mantido”, disse Carlos.