Memória de elefante: 5 chás que blindam o cérebro aprovados por nutricionistas

Dê um "up" na sua memória com 5 chás que nutricionistas recomendam

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:00

O segredo da memória está na sua xícara: 5 chás para turbinar o cérebro
O segredo da memória está na sua xícara: 5 chás para turbinar o cérebro Crédito: Freepik

Quer turbinar sua memória? Nutricionistas revelam que alguns chás podem ser a chave para preservar a saúde do cérebro e aprimorar a capacidade cognitiva. Seus componentes agem para evitar o declínio mental e reduzir o estresse diário, impactando positivamente a mente.

Um grupo de especialistas, em colaboração com a revista Real Simple, listou os cinco melhores chás que você pode incorporar na sua rotina para uma memória mais afiada. Essas infusões naturais oferecem benefícios incríveis, além de serem deliciosas e fáceis de preparar.

Portanto, preparar uma xícara desses chás pode ser um gesto simples, mas poderoso, para cuidar da sua saúde cerebral. Descubra agora quais são essas bebidas mágicas que podem fazer toda a diferença na sua capacidade de reter informações.

Chá verde

O chá verde é um dos mais indicados para a saúde cerebral, graças à sua elevada concentração de antioxidantes. Esses compostos protegem o cérebro contra danos e contribuem para a melhoria da função cognitiva. Consuma chá verde para um cérebro mais protegido.

Cúrcuma

A cúrcuma se destaca por seus antioxidantes e efeitos anti-inflamatórios, tornando-a uma aliada poderosa da memória. Suas propriedades podem ajudar a prevenir o declínio cognitivo e a manter a mente ativa. Adicione cúrcuma à sua dieta para esses benefícios.

Camomila

As propriedades calmantes da camomila são essenciais para a saúde cerebral, pois promovem relaxamento e melhoram a qualidade do sono. Um cérebro descansado funciona melhor e retém mais informações. Um chá de camomila é um convite à tranquilidade.

Chá de hortelã

O chá de hortelã, mesmo sem cafeína, estimula o cérebro devido ao seu teor de menta. Estudos mostram que o aroma de hortelã pode impulsionar a memória, o estado de alerta e o desempenho cognitivo. Experimente para mais clareza mental e foco.

Alecrim

O chá de alecrim é rico em ácido carnósico, um neuroprotetor que ajuda a melhorar a memória e a combater a fadiga mental. Incluir o alecrim na sua alimentação pode ser um passo importante para manter a mente ágil e concentrada.

Não subestime o café da manhã para a memória 

Um hábito crucial para preservar a memória é não pular o café da manhã. O cérebro necessita de muita energia pela manhã. Deixar de se alimentar adequadamente pode impactar negativamente o funcionamento cerebral e a capacidade de retenção de memória a curto e longo prazo.

