Pedreiro baiano realiza sonho e vira engenheiro aos 61 anos: 'Muita gente ria de mim'

Agência Correio
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:50
Foi em Jacobina, no interior da Bahia, onde um pedreiro de 61 anos se formou em engenharia civil. Mesmo enfrentando uma vida inteira de trabalho duro, Bento Jesus da Silva nunca desistiu do sonho de receber o diploma de engenheiro, que finalmente conquistou no dia 29 de agosto.
A história de Bento inspira: sem ensino fundamental completo, o pedreiro, que nasceu de Capim Grosso (BA), completou os estudos quando adulto pela EJA. Mas o caminho foi repleto de desafios, como dificuldade financeira e longas jornadas de trabalho braçal durante o dia.
Com tantos obstáculos, nem todos acreditavam que Bento deixaria de executar obras para projetá-las. “Muita gente ria de mim quando dizia que ia ser engenheiro. Mas eu não desisti, porque acreditava que era possível”, conta o baiano.
Para completar, o falecimento da esposa, companheira de toda a vida de Bento, quase o fez desistir. Mas o pedreiro encontrou forças no filho e na neta, além da nova parceira, Nalva, que o ajudou a reconstruir sua vida.
Assim, Bento passou a equilibrar o trabalho exaustivo durante o dia com as noites de sono mal dormidas, depois da presença na universidade. “Houve noites em que chorei de cansaço, mas no outro dia levantava e dizia: eu vou conseguir”, relata.
A rotina do pedreiro, porém, não era o que mais chamava a atenção dos colegas e professores, mas, sim, o sorriso que ele sempre carregava no rosto.
Anos depois, finalmente Bento colheu os frutos da dedicação, em meio às lágrimas e aplausos dos amigos. Agora, engenheiro formado, sonha em ter sua própria empresa e ajudar sua comunidade com a nova posição.
“Sei o que é não ter condições, sei como é levantar uma casa com muito esforço. Quero ajudar outros a realizarem seus sonhos também”, afirma.
A vitória de Bento após tantos desafios é um lembrete para quem acredita que os sonhos possuem data de validade. Com coragem, esforço e objetivo em mente é possível vencer barreiras que muitos podem considerar impossíveis.