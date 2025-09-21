SAÚDE E BEM-ESTAR

Correr na rua ou na esteira? Cada tipo de corrida trabalha músculos diferentes

Entenda como o corpo se adapta em cada superfície e otimize sua corrida

J Julia Teixeira

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:50

A escolha do terreno influência o desempenho e a prevenção de lesões Crédito: Freepik

O debate entre correr na esteira ou na rua é comum entre corredores de todos os níveis. A verdade é que cada ambiente oferece benefícios e desafios únicos que impactam o seu corpo e o seu desempenho.

A corrida na esteira, por exemplo, parece mais simples, mas muda sutilmente a forma como sua perna absorve o impacto, já que o tempo de contato do seu pé com o solo aumenta. Isso, com o tempo, pode sobrecarregar articulações como joelhos e tornozelos se você não ajustar sua técnica.

Já na rua, a corrida exige que o corpo se adapte a variações de terreno, o que fortalece a musculatura posterior, como glúteos e posterior de coxa. Essa adaptação constante melhora a força e a resistência muscular, mas também aumenta o impacto, principalmente em superfícies rígidas como o asfalto.

Por isso, a combinação de ambos os treinos é uma estratégia inteligente. Ao entender as diferenças, é possível otimizar os resultados, prevenir lesões e se tornar um corredor mais completo.

A esteira é ótima, mas tem um preço

A esteira oferece conforto, controle de velocidade e um ambiente seguro. É uma ferramenta perfeita para quem está voltando de uma lesão, precisa reduzir o impacto ou quer treinar sem se preocupar com o clima.

Ela é sua aliada em dias chuvosos ou com temperaturas extremas, permitindo que você mantenha a consistência do treino.

A rua treina mais do que só músculos

Correr fora de casa desenvolve equilíbrio, controle postural e consciência corporal. Cada passo exige que seu corpo reaja a pequenas variações de terreno, ângulo e atrito, ativando músculos estabilizadores e melhorando sua coordenação.

No entanto, o risco de torções e sobrecargas aumenta se a musculatura não estiver bem condicionada, destacando a importância do fortalecimento.

Seu corpo se move de forma diferente

Na esteira, a faixa se move e ajuda a puxar sua perna para trás. Isso significa que você precisa gerar menos força para se impulsionar. Essa característica é ótima para treinos leves ou para iniciantes, mas para quem busca melhorar a performance em provas de rua, a dependência da esteira pode prejudicar a potência.

Além disso, a oscilação vertical – o leve sobe e desce do corpo a cada passo – é menor na esteira, o que pode dificultar a adaptação quando você voltar para o "mundo real" da corrida externa.

Qual é a melhor opção?

Depende da sua estratégia. A esteira é excelente para a segurança, controle de ritmo e recuperação. Já a rua é insubstituível para desempenho, adaptação e realismo. O segredo não está em escolher uma em detrimento da outra, mas em combinar as duas inteligentemente.