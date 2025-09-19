Acesse sua conta
Sofá-cama é passado: conheça móvel perfeito para quem mora em espaços pequenos

Lycksele Lövâs combina conforto, design moderno e sustentabilidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:00

Lycksele Lövâs combina conforto, design moderno e sustentabilidade
Lycksele Lövâs combina conforto, design moderno e sustentabilidade Crédito: YouTube/Ikea Belgium

Para quem vive em apartamentos compactos ou estúdios, um sofá-cama eficiente é essencial. A linha Lycksele Lövâs da Ikea surge como solução para quem deseja aliar conforto, economia de espaço e praticidade no dia a dia. Além de funcional, o móvel também impressiona pelo design moderno e pelo cuidado com a sustentabilidade.

Disponível em modelos que vão de camas de casal dobráveis a poltronas que se transformam em camas de solteiro, a linha se adapta a diferentes necessidades e estilos de decoração, garantindo versatilidade sem abrir mão do conforto.

Um móvel pensado para cada espaço

O diferencial da série Lycksele Lövâs está no colchão de espuma firme, que oferece apoio adequado para sentar e deitar, evitando os desconfortos comuns nos sofás-camas tradicionais. Quem passa horas trabalhando ou estudando em casa também se beneficia do conforto prolongado.

A personalização é outro ponto forte. As capas de algodão estão disponíveis em diversas cores e estampas, desde tons neutros até padrões vibrantes, permitindo que o sofá se harmonize com qualquer ambiente, seja um quarto, sala ou home office.

Praticidade e manutenção facilitada

A rotina diária se torna mais simples graças às capas removíveis e laváveis na máquina. Manchas, desgaste natural e desbotamento deixam de ser problemas permanentes, permitindo que o móvel permaneça bonito e funcional por anos.

Além de prática e confortável, a linha Lycksele Lövâs é produzida com materiais recicláveis, permitindo que o sofá seja descartado de maneira responsável ao fim de sua vida útil.

Benefícios gerais do mobiliário

  • Economia de espaço sem comprometer o estilo;
  • Capas removíveis e laváveis na máquina;
  • Colchão firme e confortável, ideal para longos períodos de uso;
  • Produção sustentável com materiais recicláveis.

