Veja as plantas perfeitas para plantar em setembro e colher no verão

Com o cultivo na estação certa, algumas variedades oferecem frutas rapidamente

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:00

As árvores ideais para plantar na primavera e colher logo depois Crédito: Freepik

Iniciar um pomar em setembro é uma decisão estratégica para aproveitar os frutos no verão. No entanto, nem sempre espécies tradicionais, como laranjeiras ou macieiras, são as que apresentam melhores resultados nesse período.

Há árvores que se adaptam com mais facilidade ao clima, crescem de forma acelerada e produzem frutas frescas justamente nos meses mais quentes.

Por que Setembro é a fase ideal para o cultivo?

A primavera cria condições favoráveis para o enraizamento e o crescimento inicial das mudas, ajudando a planta a ganhar força antes do calor mais intenso.

Além disso, quem escolhe bem o que plantar nesse período tem grandes chances de colher ainda na temporada seguinte, aproveitando plenamente o verão.

Veja a seguir algumas árvores que podem ser plantadas em setembro e dar frutos dentro do mesmo ciclo.

Pessegueiro

O pessegueiro está entre as opções mais indicadas, podendo render colheita já no verão, desde que receba a manutenção necessária.

É uma espécie que se adapta bem ao clima subtropical, cresce rápido e oferece pêssegos nutritivos e refrescantes.

Quando cultivado no início da primavera, tem tempo suficiente para se firmar e produzir frutos de excelente qualidade durante o calor.

Ameixeira

A ameixeira é outra alternativa vantajosa: trata-se de uma árvore resistente e de fácil manejo. Além de enfeitar o espaço, fornece ameixas doces em pouco tempo.

Tolera bem as variações de clima e, ao florescer na primavera, assegura boa frutificação, tanto para consumo direto quanto para receitas caseiras.

Para quem valoriza praticidade, plantar uma ameixeira em setembro é uma escolha produtiva e confiável.

Figueira

A figueira também é uma forte candidata: resistente, adaptável e capaz de começar a frutificar rapidamente após o plantio.

Com boa tolerância à seca e ao calor, desenvolve-se bem em solos drenados e oferece figos nutritivos, saborosos e versáteis.

Quando cultivada no início da primavera, tende a responder de forma rápida e eficiente, garantindo frutos no verão.

Como assegurar frutas no verão?

A chave é preparar corretamente o solo e selecionar árvores de acordo com o clima da região. Setembro é o mês ideal para iniciar o plantio.

Adube a terra com matéria orgânica antes de inserir as mudas;

Escolha mudas vigorosas de viveiros confiáveis;

Garanta regas frequentes nas primeiras semanas