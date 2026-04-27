Projeto de lei prevê estacionamento gratuito em agências bancárias de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:47
Salvador pode estabelecer gratuidade em estacionamentos de agências bancárias em breve. Isso porque o Projeto de Lei nº 104/2026, do vereador Orlando Palhinha (União), propõe a obrigatoriedade de que todas as instituições bancárias sediadas no município disponibilizem estacionamento gratuito para seus clientes.
“Os bancos lucram bilhões todos os anos, mas muitas vezes deixam de oferecer o mínimo de estrutura para atender com dignidade seus clientes. Estamos falando de respeito, acessibilidade e justiça”, destacou Palhinha.
Ainda segundo o parlamentar, a ideia é garantir que o acesso aos serviços financeiros não seja condicionado a custos adicionais. "A iniciativa também reforça o compromisso com a mobilidade urbana, a humanização do atendimento ao público e a segurança do cliente”, reforçou o edil.
A proposta agora está em tramitação na Câmara.