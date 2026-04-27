DISCUSSÃO

Audiência pública vai debater futuro das festas populares de Salvador

Evento ocorre na próxima terça-feira (28)

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:20

Além da fé, festa do Bonfim vira termômetro político em ano eleitoral Crédito: Wuiga Rubini/GovBA

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador realizará, na próxima terça-feira (28), às 9h, uma audiência pública no auditório do Edifício Bahia Center, no Centro. O objetivo é debater o fortalecimento das festas populares da capital baiana.

Esta será a segunda edição do encontro com foco nas festas populares. No último ano, a audiência sobre o tema foi a mais concorrida promovida pela Comissão, reunindo um público expressivo e altamente engajado.

Festas Populares de Salvador 1 de 13

Responsáveis por aquecer o calendário turístico da cidade, as festas populares têm impacto direto na economia, gerando emprego, renda e oportunidades, além de fortalecerem a cultura e a identidade soteropolitana.

Aberta ao público, a audiência vai reunir representantes do poder público, trabalhadores, produtores culturais, empreendedores e a sociedade civil para discutir desafios, potencialidades e caminhos para aprimorar a realização dessas manifestações.