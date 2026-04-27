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Homem é preso por invadir e furtar associação de pessoas com autismo em Salvador

Prisão ocorreu na Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:09

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom - PCBA

Um homem foi preso por invadir e furtar uma associação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no bairro de Pituaçu, na capital baiana. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (27), na Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho. O crime ocorreu no dia 27 de março deste ano.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), o suspeito, de 33 anos, invadiu o imóvel ao acessar o local por uma janela e arrombou um armário, de onde subtraiu equipamentos eletrônicos, incluindo notebooks e outros dispositivos.

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A prisão ocorreu no âmbito da Operação Proteção Azul, deflagrada nesta segunda-feira por equipes da unidade especializada responsável pela apuração do caso. O investigado foi conduzido à DRFR e, posteriormente, encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Salvador

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