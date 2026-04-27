CIDADÃO

SAC amplia atendimento para serviços na Bahia; veja horários e locais

Ampliação é para serviços eleitorais

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:40

PASSAPORTE DA CIDADANIA: Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal Crédito: TRE-TO

A Rede Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ampliou o atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em parceria com a Justiça Eleitoral do Estado. Com isso, nove postos passam a funcionar com horário estendido e com maior oferta de senhas no período entre 28 deste mês e 6 de maio.

A iniciativa visa ampliar a oferta de serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a população, em virtude do fim do prazo de encerramento do cadastro eleitoral (06/05).

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Ampliação

Três postos na capital e seis no interior do estado passarão a funcionar com horários ampliados e com maior número de senhas diárias. Em Salvador, as unidades são: SAC Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia. Os postos do interior são os de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana (SAC Feira I), Guanambi, Irecê e Porto Seguro.

O atendimento é por ordem de chegada nos postos, sem a necessidade de agendamento prévio. Neste horário estendido, as unidades do SAC vão realizar os serviços de emissão da primeira via do título, regularização da situação eleitoral, atualização de dados, transferência de local de votação e cadastro de biometria.

Horários