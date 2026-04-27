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SAC amplia atendimento para serviços na Bahia; veja horários e locais

Ampliação é para serviços eleitorais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:40

PASSAPORTE DA CIDADANIA: Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal
PASSAPORTE DA CIDADANIA: Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal Crédito: TRE-TO

A Rede Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ampliou o atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em parceria com a Justiça Eleitoral do Estado. Com isso, nove postos passam a funcionar com horário estendido e com maior oferta de senhas no período entre 28 deste mês e 6 de maio.

A iniciativa visa ampliar a oferta de serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a população, em virtude do fim do prazo de encerramento do cadastro eleitoral (06/05).

Titulo de Eleitor

ALERTA FINANCEIRO: O status "Pendente de Regularização" no CPF impede desde a abertura de contas até o recebimento de salários. A causa, muitas vezes, é a inadimplência com a Justiça Eleitoral por Inteligência Artificial
COMANDO ELEITORAL: Localizada no CAB, em Salvador, a sede do TRE-BA coordena a biometria e a revisão de títulos em todo o estado. Postos nos SACs também reforçam o atendimento presencial para casos de cancelamento. por TRE-BA
VIDA PARALISADA: Sem quitação eleitoral, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e renovar o RG. O Art. 7º do Código Eleitoral prevê o bloqueio de documentos oficiais para quem não está em dia com as urnas por Inteligência Artificial
CLIQUE RESOLUTIVO: Através do portal TítuloNet, o eleitor baiano pode quitar multas via PIX e solicitar a regularização sem sair de casa. A integração digital entre órgãos acelerou a atualização cadastral em 2026 por Pexels | Olly
Perdeu o prazo? Pelo e-Título é possível emitir a guia de multa e regularizar sua situação eleitoral direto pelo celular. A integração com o sistema do TSE agiliza a liberação do seu CPF por Tribunal Superior Eleitoral
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ALERTA FINANCEIRO: O status "Pendente de Regularização" no CPF impede desde a abertura de contas até o recebimento de salários. A causa, muitas vezes, é a inadimplência com a Justiça Eleitoral por Inteligência Artificial

Ampliação

Três postos na capital e seis no interior do estado passarão a funcionar com horários ampliados e com maior número de senhas diárias. Em Salvador, as unidades são: SAC Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia. Os postos do interior são os de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana (SAC Feira I), Guanambi, Irecê e Porto Seguro.

O atendimento é por ordem de chegada nos postos, sem a necessidade de agendamento prévio. Neste horário estendido, as unidades do SAC vão realizar os serviços de emissão da primeira via do título, regularização da situação eleitoral, atualização de dados, transferência de local de votação e cadastro de biometria.

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Horários

O SAC Barra vai funcionar das 7h às 21h para realizar serviços do Tribunal Regional Eleitoral, com 228 senhas diárias. Já os postos SAC Bela Vista e Shopping da Bahia estarão atendendo das 7h30 às 21h, com 84 senhas diárias em cada unidade. No interior do estado, as unidades vão funcionar das 7h às 21h: Barreiras (63), Eunápolis (48), Feira I (95), Guanambi (143), Irecê (158) e Porto Seguro (63).

Tags:

Bahia Salvador Título de Eleitor

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