MORADIA

Caixa realiza leilão de 1.175 imóveis a partir de R$ 46,5 mil com descontos de até 40%

São 789 apartamentos, 332 casas, 46 terrenos e 8 salas comerciais disponíveis em todas as regiões do Brasil

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:02

Leilão de imóveis Crédito: Shutterstock

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, realizará mais quatro leilões virtuais que disponibilizam 1.175 imóveis em todo o Brasil. Os interessados devem fazer seus lances nos dias 11, 15, 18 e 22 de maio, até às 10h, por meio do site.

Os descontos podem chegar a 40% do valor da avaliação inicia. Das 1.175 propriedades anunciadas, a região Sudeste concentra o maior volume, com 621 imóveis, seguida pelo Nordeste (206), Centro-Oeste (157), Sul (137) e Norte (54).

Sudeste - 621 imóveis

São Paulo lidera com 271 imóveis distribuídos pela capital, litoral e interior, com destaque para cidades como Ribeirão Preto (24 imóveis), Carapicuíba (12), Campinas (7) e São Paulo capital (62). Entre os destaques, em Itaquera, no município paulista, um apartamento de 54,55m² tem lance inicial de R$ 128.886,79.

No Rio de Janeiro, são 260 imóveis disponíveis. Os destaques incluem uma casa de 293,33m² construída em terreno de 360m² em Campos dos Goytacazes, com lance inicial de R$ 570.000,00. Em Copacabana, um apartamento de 83m² é ofertado pode ser arrematado por R$ 390.000,00. Em Niterói, um apartamento de 46m² sai a R$ 99.527,78.

Em Minas Gerais, uma casa de 57,74m² construída em terreno de 180m², na cidade de Iturama, recebes lances a partir de R$ 74.730,71.

Nordeste - 206 imóveis

Em Maceió (AL), um apartamento de 43,76m² de área privativa é ofertado por R$ 187.428,63. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, uma casa de 55m² está disponível a R$ 93.482,12, enquanto em Salvador o lance mais alto da região chega a R$ 1.071.240,75 para um apartamento de 167m².

Em Horizonte, no Ceará, uma casa de 91,95m² tem lance inicial de R$ 99.000,00. No Piauí, o menor lance do leilão: uma casa de 53,9m² construída em terreno de 275m², em Demerval Lobão, pode ser arrematada por R$ 46.500,00.

Centro-Oeste - 157 imóveis

Em Goiânia (GO), um apartamento de 91,91m² sai a R$ 90.845,56. No Mato Grosso, especificamente em Pontes e Lacerda, uma casa de 40,04m² com terreno de 200m² é ofertada por R$ 105.000,00. Já em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, uma casa de 56,9 m² com terreno de 246,48m² tem lance inicial de R$ 87.000,00.

Sul - 137 imóveis

Em São José, região da Grande Florianópolis (SC), um apartamento de 76,62m² pode ser arrematado a partir de R$ 120.000,00. No Paraná, em Londrina, um apartamento de 50,72m² é oferecido por R$ 99.751,22. No Rio Grande do Sul, o lance mais alto do leilão está em Xangri-Lá, com um imóvel ofertado a R$ 2.876.641,54.

Norte - 54 imóveis