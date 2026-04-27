ATÉ NA PRISÃO

Agente penitenciário é preso suspeito de estuprar detentas no interior da Bahia

Investigado costrangia e coagia as detentas a manter relações sexuais com ele em troca de favores

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:13

Cela de prisão Crédito: Reprodução

Um agente na unidade de custódia de Bom Jesus da Lapa, no Oeste baiano, foi preso no último domingo (26) sob a acusação de estupro e corrupção passiva. O investigado é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos duas detentas que estavam sob a guarda do município.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil, apontam que os crimes ocorreram de forma contínua ao longo dos últimos três meses. O suspeito teria utilizado sua posição de autoridade para constranger as mulheres a manter relações sexuais em troca de benefícios ou sob coação dentro da unidade.

O caso veio à tona após uma das vítimas apresentar mal-estar físico e relatar o ocorrido às autoridades. A partir da denúncia, foram realizados exames com as vítimas que confirmaram os indícios do crime.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, os policiais apreenderam aparelhos celulares que passarão por perícia e dois facões encontrados com o investigado.