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Agente penitenciário é preso suspeito de estuprar detentas no interior da Bahia

Investigado costrangia e coagia as detentas a manter relações sexuais com ele em troca de favores

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:13

Cela de prisão
Cela de prisão Crédito: Reprodução

Um agente na unidade de custódia de Bom Jesus da Lapa, no Oeste baiano, foi preso no último domingo (26) sob a acusação de estupro e corrupção passiva. O investigado é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos duas detentas que estavam sob a guarda do município.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil, apontam que os crimes ocorreram de forma contínua ao longo dos últimos três meses. O suspeito teria utilizado sua posição de autoridade para constranger as mulheres a manter relações sexuais em troca de benefícios ou sob coação dentro da unidade.

O caso veio à tona após uma das vítimas apresentar mal-estar físico e relatar o ocorrido às autoridades. A partir da denúncia, foram realizados exames com as vítimas que confirmaram os indícios do crime.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, os policiais apreenderam aparelhos celulares que passarão por perícia e dois facões encontrados com o investigado.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento para apurar o envolvimento do suspeito em outros delitos e identificar se houve outras vítimas na unidade de custódia.

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Tags:

Prisão Mulheres Estupro Vítimas Cadeia

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