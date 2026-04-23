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'Evitem se relacionar com homens': o conselho polêmico que chefe de polícia deu para mulheres

Declaração foi feita após divulgação de dados sobre aumento de crimes sexuais; ele recuou após repercussão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:04

Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

O presidente da Associação Alemã de Policiais Investigadores Criminais, Dirk Peglow, gerou forte repercussão na Alemanha após afirmar, em entrevista à televisão pública do país, que mulheres deveriam evitar se envolver em relacionamentos com homens. A declaração foi feita na segunda-feira (20), durante uma conversa sobre os dados mais recentes da criminalidade no país, que apontam índices elevados de violência contra mulheres.

Na ocasião, Peglow comentava o aumento de 8,5% nos registros de estupro, agressão sexual e outros crimes sexuais considerados especialmente graves ou com resultado de morte. Questionado pela apresentadora Dunja Hayali sobre que orientação daria às mulheres diante desse cenário, respondeu: "É melhor não se envolver em um relacionamento com um homem."

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Alexsandra, Maria Helena e Mariana passeavam na praia por Reprodução
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Mulher é atraída para emboscada e morta por Redes sociais

Em seguida, acrescentou: "Se isso acontecer, o risco de se tornar vítima de violência psicológica ou física é muito maior."

Durante a entrevista, o dirigente também afirmou que, estatisticamente, ao menos duas mulheres são vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio, observando que a situação parece semelhante em relação aos crimes sexuais.

Após a repercussão da fala, que causou polêmica, Peglow voltou a comentar o assunto em entrevista publicada na quarta-feira (22) pelo tabloide alemão Bild. Ele afirmou que sua fala não deveria ser considerada literalmente. "Minha declaração foi, obviamente, um exagero. Não pretendia ser um conselho a ser interpretado literalmente", disse.  "A esmagadora maioria dos homens não é violenta e não é criminosa."

Também na quarta-feira, Hayali declarou à revista Focus Online que tanto ela quanto Peglow passaram a receber ameaças depois da entrevista. Segundo a apresentadora, alguns homens deixaram de discutir o aumento da violência contra mulheres para direcionar mensagens com fantasias violentas e ameaças contra ela e o entrevistado.

Apesar do crescimento nas notificações de crimes violentos, incluindo estupro e agressão sexual, os dados mais recentes mostram que o total de crimes registrados na Alemanha apresentou queda de 4,4%.

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Violência Doméstica Violência Contra A Mulher

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