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Apple anuncia mudança na direção, e Tim Cook deixa comando da big tech

O atual vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware, John Ternus, assume como novo diretor-executivo

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19:18

Apple anuncia mudança na direção, e Tim Cook deixa comando da big tech Crédito: Reprodução/Apple

A Apple anunciou nesta segunda-feira (20) que Tim Cook deixará o cargo de CEO e passará a atuar como presidente executivo do conselho de administração.

O atual vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware, John Ternus, assume como novo diretor-executivo da companhia a partir de 1º de setembro de 2026.

Em comunicado, a empresa informou que a decisão foi aprovada por unanimidade pelo conselho e integra um processo de sucessão planejado há vários anos.

“Amo a Apple com todo o meu ser e sou profundamente grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com uma equipe tão engenhosa, inovadora, criativa e profundamente dedicada, que tem demonstrado um compromisso inabalável em enriquecer a vida de nossos clientes e criar os melhores produtos e serviços do mundo”, disse Cook.

O executivo ingressou na Apple em 1998 e assumiu o comando da companhia em 2011, após a saída de Steve Jobs. Com cerca de 15 anos à frente da empresa, Cook permaneceu mais tempo no cargo do que o próprio fundador.

Durante sua gestão, ele liderou o lançamento de novos produtos, incluindo categorias como Apple Watch, AirPods e Apple Vision Pro, além de plataformas como iCloud, Apple Pay, Apple TV e Apple Music.

Nesse período, o valor de mercado da Apple saltou de cerca de US$ 350 bilhões para US$ 4 trilhões, um crescimento superior a 1.000%.

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