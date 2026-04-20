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Turista é morta em ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacan, no México

O sítio arqueológico é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:55

Turista canadense é morta em ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacan, no México Crédito: Reprodução/VisitMexico

Um ataque a tiros registrado nesta segunda-feira (20) nas pirâmides de Teotihuacan, um dos principais destinos turísticos e arqueológicos próximos à Cidade do México, deixou uma turista canadense morta e outras pessoas feridas.

Segundo o Gabinete de Segurança do México, o autor dos disparos cometeu suicídio após o ataque. O órgão informou ainda que os feridos foram socorridos e recebem atendimento médico. O tiroteio ocorreu na área da Pirâmide da Lua, dentro do complexo arqueológico de Teotihuacan.

As circunstâncias do crime ainda não foram detalhadas. As informações foram divulgadas pela imprensa local e confirmadas por autoridades mexicanas, de acordo com a Reuters.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmou nesta segunda-feira (20), em publicação na rede social X, que mantém contato com a embaixada do Canadá sobre o caso.

Ela também declarou que acompanha a situação de perto e determinou que o gabinete de segurança investigue o ocorrido.

Localizada na região central do país, próxima à Cidade do México, Teotihuacan foi uma importante cidade sagrada que existiu entre os séculos II a.C. e VII d.C. O sítio arqueológico é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

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