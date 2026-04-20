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Tragédia na Argentina: carro atinge público e causa morte em rali

Durante uma etapa do Rali Sul-Americano de Mina Clavero, um acidente trágico aconteceu nesse domingo (19)

Metrópoles

Publicado em 20 de abril de 2026 às 20:35

Tragédia na Argentina: carro atinge público e causa morte em rali Crédito: Reprodução/X/@fedejelic

Um acidente durante a etapa do Rali Sul-Americano de Mina Clavero terminou em tragédia na Argentina. Nesse domingo (19), um homem de 25 anos morreu após ser atingido pelo carro descontrolado. Outras pessoas também foram afetadas, mas passam bem.

De acordo com o jornal Clarín, além da vítima fatal, duas pessoas ficaram feridas após o acidente. Nas imagens, é possível ver um carro perdendo o controle e capotando diversas vezes em direção aos espectadores.

Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026