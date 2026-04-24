CARREIRA

Governo libera mais 1.000 convocações na Polícia Federal e pode dobrar número de novos policiais

Decreto contempla os cargos de delegado, perito criminal e agente

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:42

Polícia Federal Crédito: Divulgação

O governo federal autorizou a convocação de mais 1.000 candidatos aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal, realizado em 2025. A medida foi formalizada por decreto assinado pelo presidente Lula e publicada na quarta-feira (22), em edição extra do Diário Oficial da União.

Com a decisão, o número de vagas previstas no edital é ampliado, permitindo a recomposição do efetivo da corporação. O decreto contempla os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.

Na prática, a medida pode elevar para até 2 mil o total de novos policiais federais, considerando as vagas iniciais e as autorizações adicionais. Atualmente, parte dos aprovados já participa do curso de formação na Academia Nacional de Polícia, com mais de 600 candidatos em preparação para o cargo de agente.

Com a nova autorização e a possibilidade de convocação de aprovados dentro das vagas originais ainda não chamados, a Polícia Federal poderá admitir até 1.370 novos servidores ainda em 2026.

A distribuição das vagas adicionais inclui 61 para delegado, 38 para perito criminal, 705 para agente, 176 para escrivão e 20 para papiloscopista.