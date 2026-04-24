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Médico é preso suspeito de estuprar pacientes; ao menos 20 vítimas já foram identificadas

Caso ocorreu em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 12:30

Médico é preso suspeito de estuprar pacientes; ao menos 20 vítimas já foram identificadas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O médico ginecologista Marcelo Arantes Silva foi preso na quinta-feira (23), suspeito de estuprar pacientes durante consultas e exames em Goiânia e Senador Canedo. Segundo a Polícia Civil, cerca de 20 vítimas já foram identificadas.

A prisão preventiva foi determinada pela Justiça após investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo. O médico foi detido em casa.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

De acordo com a polícia, os casos teriam ocorrido entre 2017 e 2026. As investigações apontam que o ginecologista se aproximava das pacientes e tentava ganhar a confiança delas antes de cometer os abusos.

A delegada responsável pelo caso afirmou ao g1 GO que o comportamento se repetia nos atendimentos, com relatos de toques físicos sem consentimento e perguntas de cunho íntimo. Em alguns casos, segundo a investigação, o médico realizava exames sem luvas e fazia questionamentos inadequados durante os procedimentos.

O suspeito deve responder por estupro de vulnerável, já que, segundo a polícia, os crimes ocorreram em um contexto em que as vítimas estavam sob autoridade médica.

Uma das mulheres ouvidas relatou que ficou paralisada durante o atendimento. “Fiquei completamente imóvel, como se tivesse morrido por alguns minutos”, disse em entrevista.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás informou que o registro profissional do médico foi suspenso por decisão judicial. O órgão afirmou ainda que as denúncias são apuradas em sigilo.

A defesa do médico foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização do caso.

Tags:

Crime

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