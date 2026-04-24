TURISMO

Conheça o lugar que desbancou Campos do Jordão e Gramado e foi eleito o melhor destino de inverno do país

Localidade foi eleita também o segundo destino mais acolhedor do Brasil no Traveller Review Awards, da Booking, com base em avaliações de usuários

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de abril de 2026 às 12:08

Conheça o lugar que desbancou Campos do Jordão e Gramado e foi eleito o melhor destino de inverno do país Crédito: Divulgação

A localidade de Monte Verde, em Minas Gerais, foi eleita como o “Melhor Destino de Inverno” do Brasil na primeira edição do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Estadão. A cerimônia foi realizada na noite dessa quinta-feira (23), no Wish Foz do Iguaçu Resort. O distrito de Camanducaia superou dois tradicionais concorrentes, Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS), e se destacou entre as 25 categorias da premiação.

Com o turismo sendo continuamente ativado por esse calendário estruturado e por ações coordenadas de promoção, Monte Verde registrou crescimento de 40% no número de visitantes nos últimos cinco anos, segundo a Prefeitura de Camanducaia. Apenas em 2025, o distrito recebeu 1,25 milhão de turistas. O reconhecimento ocorre em um momento de crescimento do turismo nacional, que movimentou R$ 41,5 bilhões e gerou mais de 106 mil empregos em 2025.

Conheça o lugar que desbancou Campos do Jordão e Gramado e foi eleito o melhor destino de inverno do país 1 de 14

Monte Verde acumula premiações recentes no turismo nacional e internacional. Neste ano, foi eleito o segundo destino mais acolhedor do Brasil no Traveller Review Awards, da Booking, com base em avaliações de usuários. O histórico inclui, ainda, o primeiro lugar em 2022, quando também figurou como o 6º destino mais acolhedor do mundo e o único brasileiro no top 10 global. Em 2023, ficou na terceira posição, e em 2020 já havia aparecido entre os dez destinos mais hospitaleiros do planeta, ocupando o nono lugar.

A metodologia do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro foi desenvolvida pela FIA Business School e combinou análises quantitativas, baseadas na opinião do público viajante, com avaliação qualitativa de um júri especializado. Segundo o Estadão, o processo buscou garantir transparência, rigor técnico e representatividade do setor.

Após a validação dos finalistas, os jurados avaliaram individualmente cada concorrente e, em seguida, participaram de uma análise conjunta, considerando critérios como relevância para o turismo brasileiro, inovação, impacto no mercado, sustentabilidade, qualidade da experiência e consistência da gestão — aspectos diretamente associados ao modelo implementado em Monte Verde.

A conquista reflete não apenas a força do destino, mas um modelo de gestão que tem sido determinante para seu posicionamento no cenário nacional. Liderada pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), a estratégia de articulação entre iniciativa privada e poder público tem impulsionado a qualificação da oferta turística, a promoção contínua do destino e a criação de experiências que ampliam sua atratividade ao longo do ano.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Camanducaia, Rodrigo Alves de Oliveira, o secretário de Turismo, Leandro Schultz, e Rebecca Wagner, presidente da MOVE. “Monte Verde vem se consolidando, ao longo dos anos, como uma das principais referências de turismo de inverno no país. Esse reconhecimento reforça a consistência desse posicionamento e o trabalho que vem sendo desenvolvido de forma integrada”, celebrou Schultz.