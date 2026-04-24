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Mulher de FHC dá aval à interdição do ex-presidente aos 94 anos e concorda com decisão sobre patrimônio

Pedido foi feito pelos filhos após agravamento do Alzheimer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:32

Patrícia KundrátFernando Henrique Cardoso
Patrícia Kundrát e Fernando Henrique Cardoso Crédito: Reproduçào

A companheira do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Patrícia Kundrát, concordou formalmente com o processo de interdição civil do ex-mandatário, de 94 anos, e com a indicação do filho Paulo Henrique Cardoso como responsável pela curatela. A solicitação foi apresentada pelos próprios filhos de FHC após o agravamento do quadro de doença de Alzheimer e teve como base um laudo médico. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

O termo de anuência foi assinado na segunda-feira (20) e era necessário para a formalização da medida, já autorizada pela Justiça de São Paulo em 15 de abril. Como mantém união estável com o ex-presidente, Patrícia precisava ser ouvida dentro do prazo legal de 15 dias antes da consolidação da decisão.

FHC, mulher e filhos

Patrícia Kundrát e FHC por Reprodução
Patrícia Kundrát e FHC por Reprodução
FHC e os filhos Luciana, Beatriz e Paulo Henrique por Reprodução
Fernando Henrique Cardoso (FHC) por JF DIORIO/Agência Estado
COm Fernando Henrique Cardoso, ele fala sobre legalização por Marcelo Tabach/Divulgação
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Patrícia Kundrát e FHC por Reprodução

Ela trabalhava no Instituto Fernando Henrique Cardoso desde 2014, onde ocupou o cargo de secretária-executiva.

A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que compromete memória, comportamento e autonomia. Embora não exista cura, o tratamento pode ajudar a reduzir a velocidade da perda de capacidades.

Filho assume curatela provisória após agravamento do Alzheimer

O pedido apresentado pelos filhos sustenta que o avanço da doença comprometeu a capacidade do ex-presidente de exercer plenamente atos da vida civil. No processo, o documento afirma que o atual estado de saúde e o histórico de cuidados prestados pela família foram confirmados por pessoas próximas ao convívio familiar.

“O delicado quadro de saúde atual de Fernando Henrique Cardoso, e a confirmação de que os ora autores sempre foram os responsáveis pelos cuidados do pai, é igualmente atestada pelos depoimentos escritos apresentados por pessoas que mantêm, há décadas, íntima convivência com a família Cardoso”.

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A escolha de Paulo Henrique Cardoso para exercer a curatela foi justificada pela confiança já depositada pelo ex-presidente, que o havia designado anteriormente como procurador. Segundo a decisão, o avanço da doença poderia afetar a validade de outras procurações concedidas aos filhos.

Por enquanto, a medida tem caráter provisório e se restringe à administração patrimonial e financeira. Outros aspectos da interdição ainda dependerão de avaliação posterior, após a realização de perícia médica.

Sociólogo e um dos fundadores do PSDB, Fernando Henrique Cardoso foi senador, ministro da Fazenda e presidente da República por dois mandatos consecutivos, entre 1995 e 2002. Seus governos ficaram marcados pela consolidação do Plano Real, pelo controle da inflação e por reformas econômicas que incluíram privatizações de empresas estatais.

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