Filhos de Fernando Henrique Cardoso conseguem interdição do ex-presidente na Justiça

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Metrópoles
Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:54
O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar, nesta quarta-feira (15), para a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Com a decisão proferida pela 2ª Vara da Família e Sucessões, o filho Paulo Henrique ficará como curador provisório. Ele já cuidava da vida financeira e cotidiana do pai há alguns anos, tendo o próprio ex-presidente o escolhido para tratar desses assuntos.