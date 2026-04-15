SAÚDE

Filhos de Fernando Henrique Cardoso conseguem interdição do ex-presidente na Justiça

Decisão ocorre após laudo apontar avanço de Alzheimer do ex-presidente. Quem ficará com a curadoria provisória é o filho

Metrópoles

Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:54

Fernando Henrique Cardoso (FHC) Crédito: JF DIORIO/Agência Estado

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar, nesta quarta-feira (15), para a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).