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Filhos de Fernando Henrique Cardoso conseguem interdição do ex-presidente na Justiça

Decisão ocorre após laudo apontar avanço de Alzheimer do ex-presidente. Quem ficará com a curadoria provisória é o filho

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:54

Fernando Henrique Cardoso (FHC)
Fernando Henrique Cardoso (FHC) Crédito: JF DIORIO/Agência Estado

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar, nesta quarta-feira (15), para a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

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Com a decisão proferida pela 2ª Vara da Família e Sucessões, o filho Paulo Henrique ficará como curador provisório. Ele já cuidava da vida financeira e cotidiana do pai há alguns anos, tendo o próprio ex-presidente o escolhido para tratar desses assuntos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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