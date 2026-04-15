TRÂNSITO

CNH aos 16 anos? Câmara debate mudança que pode permitir jovens ao volante

Especialistas sugerem permissão para jovens de 16 anos dirigirem com supervisão

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:45

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Comissão Especial sobre a alteração do Código de Trânsito Brasileiro da Câmara dos Deputados se reuniu nesta quarta-feira (15) para discutir a possibilidade de permitir que jovens a partir de 16 anos possam conduzir veículos legalmente. A proposta prevê que adolescentes recebam uma permissão temporária para dirigir com supervisão, como alternativa à redução da idade mínima para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores de São Paulo (Acesp), Matheus Martins, pontua que 27% dos jovens de 15 a 18 anos já tiveram contato com veículos.

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O relator da comissão especial que analisa as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), afirmou que muitos adolescentes já dirigem, sobretudo ciclomotores, sem formação adequada, e defendeu a criação de regras para essa prática. “A proposta não é dar carteira de motorista a jovens de 16 anos, mas uma permissão para dirigir com acompanhamento de um adulto. Haverá limites de horários, vias e velocidade, para garantir a educação no trânsito”, disse.

Para a representante da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina (Atraesc), Yomara Ribeiro, os adolescentes devem dirigir acompanhados por pais ou responsáveis. Ela afirma que a supervisão pode fortalecer a responsabilidade familiar e incentivar a segurança no trânsito. Segundo ela, o adolescente participaria de um processo educativo supervisionado, sem exercer plenamente o direito de dirigir.

“A permissão deve exigir carga horária teórica ampliada, prática supervisionada e registrada, avaliação psicológica contínua e acompanhamento de responsável habilitado”, afirmou Yomara.

O deputado Luiz Carlos Busato (União-RS) alertou para o risco de conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e destacou possíveis problemas relacionados à responsabilidade criminal em caso de acidentes. Como alternativa, ele concordou com a permissão provisória para jovens de 16 e 17 anos, sempre acompanhados por um responsável. Segundo o deputado, caso o jovem demonstre capacidade nesse período e não se envolva em acidentes, deve poder obter a habilitação definitiva.

O especialista em medicina de trânsito Alberto Sabbag também defendeu a permissão para jovens de 16 anos, com restrições, como a proibição de dirigir em vias rápidas, à noite e de transportar menores de 18 anos.