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CNH aos 16 anos? Câmara debate mudança que pode permitir jovens ao volante

Especialistas sugerem permissão para jovens de 16 anos dirigirem com supervisão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:45

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Comissão Especial sobre a alteração do Código de Trânsito Brasileiro da Câmara dos Deputados se reuniu nesta quarta-feira (15) para discutir a possibilidade de permitir que jovens a partir de 16 anos possam conduzir veículos legalmente. A proposta prevê que adolescentes recebam uma permissão temporária para dirigir com supervisão, como alternativa à redução da idade mínima para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores de São Paulo (Acesp), Matheus Martins, pontua que 27% dos jovens de 15 a 18 anos já tiveram contato com veículos. 

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

O relator da comissão especial que analisa as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), afirmou que muitos adolescentes já dirigem, sobretudo ciclomotores, sem formação adequada, e defendeu a criação de regras para essa prática. “A proposta não é dar carteira de motorista a jovens de 16 anos, mas uma permissão para dirigir com acompanhamento de um adulto. Haverá limites de horários, vias e velocidade, para garantir a educação no trânsito”, disse.

Para a representante da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina (Atraesc), Yomara Ribeiro, os adolescentes devem dirigir acompanhados por pais ou responsáveis. Ela afirma que a supervisão pode fortalecer a responsabilidade familiar e incentivar a segurança no trânsito. Segundo ela, o adolescente participaria de um processo educativo supervisionado, sem exercer plenamente o direito de dirigir.

“A permissão deve exigir carga horária teórica ampliada, prática supervisionada e registrada, avaliação psicológica contínua e acompanhamento de responsável habilitado”, afirmou Yomara. 

O deputado Luiz Carlos Busato (União-RS) alertou para o risco de conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e destacou possíveis problemas relacionados à responsabilidade criminal em caso de acidentes. Como alternativa, ele concordou com a permissão provisória para jovens de 16 e 17 anos, sempre acompanhados por um responsável. Segundo o deputado, caso o jovem demonstre capacidade nesse período e não se envolva em acidentes, deve poder obter a habilitação definitiva.

O especialista em medicina de trânsito Alberto Sabbag também defendeu a permissão para jovens de 16 anos, com restrições, como a proibição de dirigir em vias rápidas, à noite e de transportar menores de 18 anos.

*Com Agência Câmara de Notícias

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