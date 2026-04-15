BRASIL

Funcionário que não voltou ao trabalho após greve ilegal tem justa causa mantida

Trabalhador permaneceu afastado por mais de 30 dias mesmo após decisão que determinava retorno imediato às atividades

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:29

Justiça manteve a justa causa Crédito: Shutterstock

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve, por unanimidade, a demissão por justa causa de um operador de empilhadeira de uma empresa da cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina. O trabalhador participou de uma greve considerada ilegal e não cumpriu a determinação judicial de retorno imediato às atividades.

O colegiado destacou que o direito de greve é assegurado pela Constituição Federal, mas deve observar limites legais, como o respeito às decisões da Justiça do Trabalho.

A paralisação ocorreu em maio de 2023, após a substituição da administração da empresa Fundição Eros por decisão da Justiça comum. Insatisfeitos, 11 empregados interromperam as atividades. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) classificou o movimento como político, declarou a greve abusiva e determinou o retorno imediato ao trabalho.

Segundo o processo, o operador não retomou suas funções e foi dispensado por abandono de emprego cerca de um mês depois. Na ação trabalhista, ele alegou que não poderia ser punido por exercer o direito de greve.

A empresa, por sua vez, defendeu que o trabalhador se recusou a cumprir a ordem judicial mesmo após a decisão, permanecendo ausente por mais de 30 dias.

Tanto a primeira instância quanto o Tribunal Regional do Trabalho mantiveram a justa causa. Relatora do caso no TST, a ministra Morgana Richa afirmou que o direito de greve não é absoluto e deve respeitar os limites previstos na Lei 7.783/1989. De acordo com a norma, a continuidade da paralisação após decisão judicial que determina o retorno ao trabalho configura abuso.