Fernando Henrique Cardoso foi interditado pela Justiça após agravamento do quadro de Alzheimer

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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:00
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 94 anos, teve a interdição decretada pela Justiça de São Paulo nesta quarta-feira (15). O ex-mandatário sofre de Alzheimer e foi interditado devido ao agravamento do seu quadro de saúde.
A medida foi solicitada pelos filhos de FHC. Paulo Henrique, o filho mais velho, vai responder como curador oficial do pai, segundo informações do portal g1. Ele será o responsável por administrar o patrimônio e as finanças do ex-presidente.
Fernando Henrique Cardoso foi diagnosticado com Alzheimer já em estágio avançado. A doença causa demência progressiva ao destruir neurônios ao longo do tempo. Além dos laudos e relatórios médicos, a decisão também se baseou na concordância dos demais familiares com a concessão da curatela ao filho mais velho para a administração do patrimônio de FHC.
Os procedimentos são acompanhados pelo Ministério Público de São Paulo.