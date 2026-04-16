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Governo libera pagamento antecipado do Bolsa Família para 731 mil famílias

Medida alcança municípios afetados por eventos climáticos extremos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:03

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família Crédito: Divulgação/MDS

O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para mais de 731 mil famílias em situação de vulnerabilidade nesta quinta-feira (16). A medida, adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, contempla moradores de 173 municípios brasileiros que enfrentam situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Ao todo, os repasses destinados a esse grupo somam mais de R$ 493,5 milhões.

Com a unificação do calendário, os beneficiários já podem acessar os valores logo no primeiro dia de pagamentos do mês, sem a necessidade de aguardar a data correspondente ao Número de Identificação Social (NIS). A estratégia busca garantir acesso mais rápido ao recurso em localidades impactadas por eventos extremos, onde a população enfrenta maiores dificuldades.

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Tomaz Silva/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Divulgação/MDS
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Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI

Neste mês, a antecipação alcança cidades distribuídas em 11 estados: Piauí, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará, todos afetados por situações como chuvas intensas, enchentes ou outros desastres naturais.

Durante o período em que o pagamento ocorre de forma unificada, os procedimentos de atualização cadastral, como revisão e averiguação, ficam temporariamente suspensos. A medida evita bloqueios ou cancelamentos do benefício enquanto as famílias enfrentam a situação emergencial. A flexibilização do calendário tem validade inicial de dois meses e pode ser prorrogada, caso a condição de emergência nos municípios persista e seja novamente reconhecida pelo MDS.

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Tags:

Dinheiro Governo Federal Pagamento Bolsa Familia

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