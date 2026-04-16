DINHEIRO

Governo libera pagamento antecipado do Bolsa Família para 731 mil famílias

Medida alcança municípios afetados por eventos climáticos extremos

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:03

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família Crédito: Divulgação/MDS

O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para mais de 731 mil famílias em situação de vulnerabilidade nesta quinta-feira (16). A medida, adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, contempla moradores de 173 municípios brasileiros que enfrentam situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Ao todo, os repasses destinados a esse grupo somam mais de R$ 493,5 milhões.

Com a unificação do calendário, os beneficiários já podem acessar os valores logo no primeiro dia de pagamentos do mês, sem a necessidade de aguardar a data correspondente ao Número de Identificação Social (NIS). A estratégia busca garantir acesso mais rápido ao recurso em localidades impactadas por eventos extremos, onde a população enfrenta maiores dificuldades.

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família 1 de 5

Neste mês, a antecipação alcança cidades distribuídas em 11 estados: Piauí, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará, todos afetados por situações como chuvas intensas, enchentes ou outros desastres naturais.