Governo libera pagamento antecipado do Bolsa Família para 731 mil famílias

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:03
O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para mais de 731 mil famílias em situação de vulnerabilidade nesta quinta-feira (16). A medida, adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, contempla moradores de 173 municípios brasileiros que enfrentam situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Ao todo, os repasses destinados a esse grupo somam mais de R$ 493,5 milhões.
Com a unificação do calendário, os beneficiários já podem acessar os valores logo no primeiro dia de pagamentos do mês, sem a necessidade de aguardar a data correspondente ao Número de Identificação Social (NIS). A estratégia busca garantir acesso mais rápido ao recurso em localidades impactadas por eventos extremos, onde a população enfrenta maiores dificuldades.
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Neste mês, a antecipação alcança cidades distribuídas em 11 estados: Piauí, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará, todos afetados por situações como chuvas intensas, enchentes ou outros desastres naturais.
Durante o período em que o pagamento ocorre de forma unificada, os procedimentos de atualização cadastral, como revisão e averiguação, ficam temporariamente suspensos. A medida evita bloqueios ou cancelamentos do benefício enquanto as famílias enfrentam a situação emergencial. A flexibilização do calendário tem validade inicial de dois meses e pode ser prorrogada, caso a condição de emergência nos municípios persista e seja novamente reconhecida pelo MDS.