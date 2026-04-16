PRESA

‘Ano do Karma’: miss publicou mensagem reflexiva um mês antes de prisão por tráfico

Sara Monteiro é apontada como integrante do núcleo financeiro de organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:28

Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, publicou uma mensagem nas redes sociais que ganhou novos significados após sua prisão. Cerca de um mês antes de ser alvo da Polícia Federal, ela escreveu que o ano seria de colheita e que estaria ansiosa pelos resultados que viriam. As informações são do g1.

“Esse ano é o ano do Karma. Boa sorte a todos que tentaram me destruir a troco de nada, estou ansiosa pela colheita!”, publicou. O conteúdo, até então interpretado como um desabafo, passou a ser associado ao contexto da Operação Luxury, que investiga um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

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A prisão ocorreu na quarta-feira (15), em São Paulo. De acordo com as investigações, Sara é apontada como integrante do núcleo financeiro de uma organização criminosa com atuação em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal indica que ela mantinha ligação com um dos líderes do grupo, sendo beneficiária direta dos recursos movimentados e participante de estratégias para ocultar a origem do dinheiro.

Natural de Anápolis e formada em Administração, a influenciadora construiu uma imagem pública ligada ao luxo e ao empreendedorismo. Com mais de 100 mil seguidores, compartilhava viagens internacionais, rotina de treinos, procedimentos estéticos e parcerias comerciais. Também era responsável por um negócio no setor de estética, chamado "Luxury", além de já ter atuado na área de moda. Antes de se mudar para São Paulo, morava em um condomínio de alto padrão na zona sul de Uberlândia, imóvel que foi alvo de mandados de busca.

Durante as apurações, a Polícia Federal identificou a presença de Sara em uma chácara na zona rural de Uberlândia, apontada como base de apoio logístico da organização para o transporte de drogas. Em registros reunidos pelos investigadores, ela aparece no local em uma cena cotidiana, caminhando com um cachorro, o que reforçou, segundo a corporação, a ligação com a estrutura criminosa.

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O perfil nas redes sociais exibia um padrão de vida elevado, com viagens para países como Chile, Argentina, Paraguai, França, Israel, Grécia e México. As publicações incluíam ainda registros em festas em iates, cruzeiros e grandes eventos internacionais, como o Tomorrowland.

A visibilidade alcançada também rendeu reconhecimento oficial. Em fevereiro de 2025, Sara Monteiro recebeu o título de cidadã honorária de Uberlândia, concedido pela Câmara Municipal, que destacou sua atuação como empreendedora e representante da cidade em concursos de beleza.