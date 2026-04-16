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Blogueira badalada e homenageada por Câmara: quem é a miss presa por tráfico

Influenciadora ostentava viagens e luxo nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:34

Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, presa na quarta-feira (15), construía nas redes sociais uma imagem associada ao luxo, às viagens internacionais e ao universo da beleza. Por trás da rotina exibida a mais de 100 mil seguidores, no entanto, a Polícia Federal aponta a atuação dela em um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Natural de Anápolis e formada em Administração, Sara também se apresentava como empresária. Ela mantinha um negócio no ramo estético, chamado "Luxury", e já havia atuado no setor de moda feminina. Antes de se mudar para São Paulo, vivia em um condomínio de alto padrão na zona sul de Uberlândia, endereço que também foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a operação.

Miss mostrava looks de praia, vida fitness e rotina de luxo nas redes

Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
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Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
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Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução
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Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro por Reprodução

As investigações apontam que a influenciadora não apenas mantinha vínculo com integrantes do grupo, mas integrava o núcleo financeiro da organização. Ainda assim, a trajetória pública de Sara também incluiu reconhecimento institucional. Em fevereiro de 2025, ela recebeu o título de Cidadã Honorária de Uberlândia.

À época, foi apresentada como exemplo de empreendedorismo e representante da cidade em concursos de beleza, além de já residir no município havia cerca de seis anos. Segundo a Polícia Federal, ela é esposa de um dos chefes do esquema e figurava como beneficiária direta dos recursos obtidos com o tráfico de drogas. Ainda conforme os investigadores, Sara participava da estratégia de ocultação da origem do dinheiro, utilizando despesas elevadas como forma de lavar valores ilícitos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Nas redes sociais, o conteúdo publicado pela miss reforçava o estilo de vida de alto padrão. Viagens para destinos como Chile, Argentina, Paraguai, França, Israel, Grécia e México apareciam com frequência, assim como registros em festas em iates, cruzeiros e eventos internacionais, a exemplo do Tomorrowland.

Apesar da visibilidade e do prestígio, a investigação aponta que a atuação da influenciadora dentro do grupo criminoso não envolvia o comando das atividades, mas era considerada relevante na engrenagem financeira da organização. Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, agentes apreenderam celulares e um notebook que devem subsidiar novas etapas da apuração.

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Tags:

Blogueira Sara Monteiro Miss Uberlândia Presa em Operação

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