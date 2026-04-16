CRIME

Dono de colégio particular evangélico vira alvo da polícia por pedofilia virtual

Investigação começou em 2025 e aponta possível envolvimento com material ilegal na internet

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:29

Dono de escola foi indiciado após investigação Crédito: Reprodução

O diretor de uma escola particular localizada no bairro de Boa Viagem, no Recife, foi indiciado pela Polícia Civil sob suspeita de envolvimento em crimes de pedofilia virtual. A conclusão do inquérito foi encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco no último dia 9 de abril, que agora deve avaliar se apresenta denúncia à Justiça. As informações são do g1.

Identificado como Bruno César Pohlmann Batista, de 48 anos, ele é proprietário do Colégio Cristão do Recife e respondeu às investigações em liberdade. Procurada, a defesa informou que o empresário nega as acusações e "se encontra à inteira disposição das autoridades" para colaborar com o andamento do processo.

Dono de escola foi indiciado após investigação 1 de 4

As apurações tiveram início em julho do ano passado. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias dos fatos investigados nem sobre a extensão dos supostos crimes atribuídos ao suspeito. De acordo com a legislação brasileira, a pedofilia virtual envolve a produção, o armazenamento ou a disseminação de conteúdos com cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. No caso em questão, o indiciamento foi fundamentado em dois dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O artigo 241-A prevê punição para quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou divulgar, por qualquer meio — inclusive digital — material com conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Já o artigo 241-B trata da aquisição, posse ou armazenamento desse tipo de arquivo, independentemente da forma utilizada.