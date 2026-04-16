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Dono de colégio particular evangélico vira alvo da polícia por pedofilia virtual

Investigação começou em 2025 e aponta possível envolvimento com material ilegal na internet

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:29

Dono de escola foi indiciado após investigação
Dono de escola foi indiciado após investigação Crédito: Reprodução

O diretor de uma escola particular localizada no bairro de Boa Viagem, no Recife, foi indiciado pela Polícia Civil sob suspeita de envolvimento em crimes de pedofilia virtual. A conclusão do inquérito foi encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco no último dia 9 de abril, que agora deve avaliar se apresenta denúncia à Justiça. As informações são do g1. 

Identificado como Bruno César Pohlmann Batista, de 48 anos, ele é proprietário do Colégio Cristão do Recife e respondeu às investigações em liberdade. Procurada, a defesa informou que o empresário nega as acusações e "se encontra à inteira disposição das autoridades" para colaborar com o andamento do processo.

Dono de escola foi indiciado após investigação

Dono de escola foi indiciado após investigação por Reprodução
Dono de escola foi indiciado após investigação por Reprodução
Dono de escola foi indiciado após investigação por Reprodução
Dono de escola foi indiciado após investigação por Reprodução
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Dono de escola foi indiciado após investigação por Reprodução

As apurações tiveram início em julho do ano passado. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias dos fatos investigados nem sobre a extensão dos supostos crimes atribuídos ao suspeito. De acordo com a legislação brasileira, a pedofilia virtual envolve a produção, o armazenamento ou a disseminação de conteúdos com cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. No caso em questão, o indiciamento foi fundamentado em dois dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O artigo 241-A prevê punição para quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou divulgar, por qualquer meio — inclusive digital — material com conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Já o artigo 241-B trata da aquisição, posse ou armazenamento desse tipo de arquivo, independentemente da forma utilizada.

Em nota, a defesa afirmou que o cliente sustenta sua inocência e reforçou que o caso tramita sob confidencialidade. Segundo ele, o inquérito é sigiloso e, por isso, as informações devem permanecer em "estrito sigilo" para não comprometer o andamento das investigações. A defesa acrescentou ainda que, em razão dessa condição, está impedida de fornecer mais detalhes ou esclarecimentos públicos sobre o caso.

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Tags:

Crimes Sexuais Bruno César Pohlmann Batista Diretor de Escola Colégio Evengélico

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