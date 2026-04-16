ESTEREÓTIPO

'Não é só cabeça grande, é inteligência', diz Lula sobre sucesso de alunos cearenses em concurso do ITA

Presidente também criticou ataques de Trump ao papa e afirmou que Flávio Bolsonaro será “pego na mentira”

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:33

Lula Crédito: Foto: FATIMA MEIRA/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o desempenho de estudantes do Ceará aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) motivou a decisão de instalar uma unidade da instituição em Fortaleza. Durante entrevista concedida nesta terça-feira (14) aos portais Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Revista Fórum, ele declarou que o estado se destaca pela capacidade intelectual dos alunos.

“Acabamos de levar o ITA para Fortaleza porque é uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram nele são cearenses. O que tem no estado? Não é só cabeça grande, é inteligência”, disse, em alusão a um antigo estereótipo preconceituoso sobre os cearenses.

Lula e Janja 1 de 14

Na mesma entrevista, Lula comentou que o país precisa criar condições para absorver os profissionais formados pela instituição, evitando a saída desses engenheiros para o exterior. Ele disse ainda estar otimista com os resultados das ações do governo e afirmou, em tom de crítica indireta a gestões estaduais anteriores, que algumas unidades da federação perderiam relevância sem investimentos federais recentes.

“Estou muito otimista e até fico brincando com algum governador que, se tirarmos as coisas que fizemos de alguns estados, praticamente eles ficam vazios”.

Trump x Papa Leão

O presidente também reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Papa Leão XIV. Trump afirmou nesta semana que “não era um grande fã” do líder da Igreja Católica e o acusou de “brincar” com o Irã, além de publicar uma imagem em que aparecia representado como Jesus Cristo curando um doente. A publicação acabou sendo apagada.

Ao comentar o episódio, Lula defendeu a postura do pontífice e disse não haver motivo para intimidações entre chefes de Estado.

“Está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump: ‘não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo, não quero guerra com você’”.

Durante a conversa com os portais, o presidente também mencionou o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL) em pesquisas eleitorais e afirmou que o parlamentar será desmentido em disputas políticas futuras. Como exemplo, citou a repercussão de um vídeo sobre fome compartilhado pelo senador e gravado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).