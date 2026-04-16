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'Não é só cabeça grande, é inteligência', diz Lula sobre sucesso de alunos cearenses em concurso do ITA

Presidente também criticou ataques de Trump ao papa e afirmou que Flávio Bolsonaro será “pego na mentira”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:33

Proposta que beneficia agentes de saúde enfrenta resistência no governo por impacto bilionário nas contas públicas
Lula Crédito: Foto: FATIMA MEIRA/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o desempenho de estudantes do Ceará aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) motivou a decisão de instalar uma unidade da instituição em Fortaleza. Durante entrevista concedida nesta terça-feira (14)  aos portais Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Revista Fórum, ele declarou que o estado se destaca pela capacidade intelectual dos alunos.

“Acabamos de levar o ITA para Fortaleza porque é uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram nele são cearenses. O que tem no estado? Não é só cabeça grande, é inteligência”, disse, em alusão a um antigo estereótipo preconceituoso sobre os cearenses.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
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Janja e Lula por Reprodução

Na mesma entrevista, Lula comentou que o país precisa criar condições para absorver os profissionais formados pela instituição, evitando a saída desses engenheiros para o exterior. Ele disse ainda estar otimista com os resultados das ações do governo e afirmou, em tom de crítica indireta a gestões estaduais anteriores, que algumas unidades da federação perderiam relevância sem investimentos federais recentes.

“Estou muito otimista e até fico brincando com algum governador que, se tirarmos as coisas que fizemos de alguns estados, praticamente eles ficam vazios”.

Trump x Papa Leão

O presidente também reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Papa Leão XIV. Trump afirmou nesta semana que “não era um grande fã” do líder da Igreja Católica e o acusou de “brincar” com o Irã, além de publicar uma imagem em que aparecia representado como Jesus Cristo curando um doente. A publicação acabou sendo apagada.

Ao comentar o episódio, Lula defendeu a postura do pontífice e disse não haver motivo para intimidações entre chefes de Estado.

“Está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump: ‘não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo, não quero guerra com você’”.

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Durante a conversa com os portais, o presidente também mencionou o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL) em pesquisas eleitorais e afirmou que o parlamentar será desmentido em disputas políticas futuras. Como exemplo, citou a repercussão de um vídeo sobre fome compartilhado pelo senador e gravado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu tenho dito que esse ano vai da verdade contra a mentira. Os dois primeiros foram de reconstrução do país, enquanto o ano passado foi o momento de nós semearmos tudo que tínhamos para semear, e agora é o ano da colheita. Quem mentiu, mentiu. Quem mentiu, daqui para a frente, vai ser pego de calça curta, como já foi pego o Flávio naquela brincadeira do cara comendo coisa do lixo. Ele esqueceu de perceber que aquilo era no governo do pai”.

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