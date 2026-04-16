JUSTIÇA

Funcionário é demitido por justa causa após colocar atestado e postar foto na praia

Trabalhador chegou a acionar o Tribunal Regional do Trabalho, mas dispensa foi mantida

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:05

Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região (SP) Crédito: Reprodução

Um funcionário de um centro religioso foi demitido por justa causa após apresentar um atestado médico e ser flagrado na praia durante o período. O profissional acionou a Justiça de São Paulo para tentar reverter a decisão, mas a dispensa foi mantida na última sexta-feira (10).

A situação ocorreu em novembro de 2025 no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, segundo informações apuradas pelo portal g1. O funcionário apresentou um atestado médico que recomendava o afastamento das atividades laborais por dois dias.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Durante o período, ele foi flagrado em fotos na praia. As imagens chegaram a ser publicadas em redes sociais e posteriormente anexadas ao processo trabalhista. Em uma delas, o homem aparece ao lado de uma pessoa próxima, em uma comemoração de aniversário.

O profissional acionou o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, alegando que as imagens não estavam sendo interpretadas corretamente. O entendimento do juiz da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, no entanto, foi de que havia materialidade suficiente para comprovar que a conduta do trabalhador era incompatível com o quadro de saúde apresentado no atestado.

Segundo a decisão que manteve a dispensa, a gravidade da conduta justifica a demissão, mesmo sem histórico de advertências ou punições.