POLÍCIA

Miss com mais de 100 mil seguidores é presa por tráfico e lavagem de dinheiro

Suspeita compartilhava rotina de luxo nas redes sociais e é apontada como peça-chave do esquema

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:50

Sara Monteiro foi presa em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, foi presa na quarta-feira (15), em São Paulo, durante uma operação que investiga um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de Operação Luxury, apura a atuação de um grupo criminoso com ramificações em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As informações são do g1.

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Sara construía uma imagem pública associada ao estilo de vida sofisticado. Em seus perfis, compartilhava viagens internacionais, rotina de treinos, procedimentos estéticos e conteúdos voltados ao universo da beleza, além de parcerias comerciais. Paralelamente, mantinha um negócio próprio no setor estético, chamado "Luxury", e já havia atuado no segmento de moda feminina.

Miss exibia looks de praia, vida fitness e rotina de luxo 1 de 22

Natural de Anápolis e formada em Administração, ela é apontada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado como uma das principais investigadas no esquema. Antes de se mudar para São Paulo, morava em um condomínio de alto padrão na zona sul de Uberlândia, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Durante as apurações, a Polícia Federal também monitorou a presença da investigada em uma chácara na zona rural de Uberlândia. De acordo com os investigadores, o imóvel funcionava como base de apoio logístico para integrantes responsáveis pelo transporte de drogas do grupo. Em um dos registros obtidos, Sara aparece no local em um momento de rotina, passeando com um cachorro, o que reforçou, segundo a corporação, a ligação dela com a estrutura investigada.

As redes sociais da influenciadora exibiam registros frequentes de viagens a destinos internacionais, como Chile, Argentina, Paraguai, França, Israel, Grécia e México. Em meio às publicações, apareciam ainda imagens em festas em iates, cruzeiros e eventos de grande porte, como o Tomorrowland, um dos mais conhecidos do circuito global.

Em fevereiro de 2025, Sara Monteiro recebeu o título de cidadã honorária de Uberlândia, concedido pela Câmara Municipal a partir de proposta do vereador Sargento Ednaldo. À época, foi destacado que ela vivia na cidade havia cerca de seis anos.