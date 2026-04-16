DEBATE

Presidente da Abrasel chama fim da 6x1 de 'oportunismo eleitoral' e questiona: 'Querem pagar 7% a mais nos restaurantes?'

Paulo Solmucci diz que eventual redução de jornada deve acontecer "de maneira gradual"

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:09

Garçom leva hamburguer Crédito: Shutterstock

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, afirmou que o setor de bares e restaurantes, que depende muito de mão de obra, pode ser fortemente impactado pela proposta de substituição da escala 6x1 pela 5x2 e pela redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.

Segundo ele, a entidade atua para reduzir o apoio popular à medida e aposta que a mudança não será aprovada no Congresso. “Se cair cerca de 12 pontos, para a casa dos 50%, mesmo que fique próximo de 60%, o próprio governo não vai querer votar a mudança”, afirmou em entrevista ao Estado de S. Paulo.

Relembre outros restaurantes que fecharam as portas em Salvador 1 de 10

Solmucci argumenta que a alteração na escala pode resultar em aumento de custos operacionais e repasse ao consumidor. Pelos cálculos apresentados por ele, restaurantes precisariam reajustar preços para manter o funcionamento ao longo da semana. “Precisamos perguntar para as pessoas se querem pagar 7% para restaurantes ou 15% a mais para clínicas médicas, ou não ter serviços todos os dias da semana”, disse.

O dirigente também criticou a forma como o debate vem sendo conduzido e classificou a proposta como motivada por interesses eleitorais. “A proposta é um indecente oportunismo eleitoral, que abre mão de interesses da nação em troca de interesses de eleição”, declarou. Ele ainda questionou a possibilidade de votação acelerada da matéria. “Cabe ao governo colocar o Parlamento, em ano de eleição, refém de uma covardia dessas?”