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Presidente da Abrasel chama fim da 6x1 de 'oportunismo eleitoral' e questiona: 'Querem pagar 7% a mais nos restaurantes?'

Paulo Solmucci diz que eventual redução de jornada deve acontecer "de maneira gradual"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:09

Garçom leva hamburguer
Garçom leva hamburguer Crédito: Shutterstock

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, afirmou que o setor de bares e restaurantes, que depende muito de mão de obra, pode ser fortemente impactado pela proposta de substituição da escala 6x1 pela 5x2 e pela redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.

Segundo ele, a entidade atua para reduzir o apoio popular à medida e aposta que a mudança não será aprovada no Congresso. “Se cair cerca de 12 pontos, para a casa dos 50%, mesmo que fique próximo de 60%, o próprio governo não vai querer votar a mudança”, afirmou em entrevista ao Estado de S. Paulo.

Relembre outros restaurantes que fecharam as portas em Salvador

Casa Castanho : O espaço localizado no bairro do Rio Vermelho especializado em café da manhã e brunch encerrou as atividades no dia 27 de novembro do ano passado. Criado pela empresária e cozinheira Cris Une, o Casa Castanho reunia em um ambiente aconchegante um cardápio de comidas afetivas. No local, passou a funcionar o restaurante Une Cozinha, da mesma proprietária. por Reprodução
Tijuana Mexican Bar: Fundado em 2001 pelo economista Flávio Pugas, um dos restaurantes mexicanos mais famosos de Salvador, o Tijuana Mexican Bar anunciou o fechamento da sua última unidade, na Pituba, no dia 14 de novembro do ano passado. Antes disso, durante a pandemia de Covid-19, foi fechada a unidade que funcionava no Itaigara. A mistura da culinária mexicana com o tempero baiano fez nascer pratos que ficaram na memória como o Burrito Oxente, à base de carne de sol e pirão de leite; o Taco de Kani; a Fajita de Carne de Sol e Carne Defumada; e a Coalhadita, feita com queijo coalho com geleia de pimenta. Atualmente, o Tijuana funciona como delivery. por Divulgação
Omi: Instalado no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, o restaurante Omi encerrou suas atividades no dia 30 de junho de 2025. Foram quatro anos de atividade em Salvador comandada pelos mesmos chefs que fundaram o Origem, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O anúncio foi feito pelo próprio Fabrício: "Encerramos uma etapa marcante, certos de que juntos entregamos o nosso melhor, sempre guiados pela paixão e profissionalismo", disse na época. Em seu lugar no hotel, agora há o Arento, restaurante com menu focado em pescados e frutos do mar, com influência da culinária mediterrânea. por Reprodução/Booking.com
Fira: Especializado em culinária grega, o restaurante Fira teve seu fechamento anunciado no dia 8 de abril de 2025. A unidade foi inaugurada em 2022, no Caminho das Árvores, e ficou conhecida pela sua alta gastronomia. O estabelecimento pertencia ao Grupo Soho. "Somos gratos por cada cliente que compartilhou momentos conosco, apreciando nossos sabores e hospitalidade", agradeceram os responsáveis no comunicado. por Divulgação
Shiro: Tradicional restaurante japonês, o Shiro funcionou no bairro da Graça durante 19 anos. No dia 2 de fevereiro de 2024, foi anunciado que o estabelecimento não iria mais atender clientes presencialmente. O atendimento delivery continua. Durante 16 anos, o Shiro foi liderado pelo chef Luciano Costa, que abriu o Jhun, na Barra. por Reprodução
Paris 6: A rede de restaurantes que teve origem em São Paulo, em 2006, chegou a Salvador em abril de 2018, no Shopping da Bahia. Em, 16 de fevereiro de 2024, o perfil do estabelecimento no Instagram divulgou que aquele foi o último dia de funcionamento. Segundo o comunicado, o fechamento ocorreu por “motivos de força maior”. por Reprodução
Larriquerri: Inaugurado em 2014 com o objetivo de ser um restaurante de comida afetiva familiar, o Larriquerri, que funcionava no Garcia, fechou as portas em outubro de 2023. O divórcio dos fundadores, Rosa e Romildo Guerra, tornou a continuação das atividades inviável. Rosa permanece à frente do Larribistrô, na Aliança Francesa, na Barra, onde alguns pratos do antigo restaurante são servidos. por Fábio Marconi/Divulgação
Zafferano: O espaço que foi um dos restaurantes mais conhecidos pela gastronomia italiana em Salvador, o Zafferano encerrou suas atividades em setembro de 2023, após 18 anos de funcionamento. Três meses depois, o estabelecimento foi comprado por antigos clientes e transformado no Zaffe, restaurante de cozinha contemporânea. O Zaffe segue em funcionamento no Candeal. por Reprodução/Mastigando em Salvador
Paraíso Tropical: Icônico restaurante do chef Beto Pimentel, o Paraíso Tropical fechou em julho de 2023. Localizado no Cabula, o estabelecimento ficou conhecido pela famosa moqueca e pelo pomar do terreno. A área verde preservada fez parte da identidade do bairro e as folhas e frutas iam diretamente do pé para os pratos servidos nas mesas de madeira no salão. por Marina Silva/CORREIO
Porto do Moreira: Conhecido pelo cardápio de pratos marcantes como a moqueca e fritada de caranguejo, o restaurante Porto do Moreira, icônico estabelecimento do Centro de Salvador, localizado entre o Largo Dois de Julho e a Rua Carlos Gomes, encerrou as atividades em julho de 2023. Fundado português e carpinteiro José Moreira e passado para seus filhos, o espaço sofreu com problemas financeiros que foram agravados pela pandemia de Covid-19. Em 2022 foi colocado a venda, mas mantido após uma campanha endossada pelos clientes. por Marina Silva/CORREIO
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Casa Castanho : O espaço localizado no bairro do Rio Vermelho especializado em café da manhã e brunch encerrou as atividades no dia 27 de novembro do ano passado. Criado pela empresária e cozinheira Cris Une, o Casa Castanho reunia em um ambiente aconchegante um cardápio de comidas afetivas. No local, passou a funcionar o restaurante Une Cozinha, da mesma proprietária. por Reprodução

Solmucci argumenta que a alteração na escala pode resultar em aumento de custos operacionais e repasse ao consumidor. Pelos cálculos apresentados por ele, restaurantes precisariam reajustar preços para manter o funcionamento ao longo da semana. “Precisamos perguntar para as pessoas se querem pagar 7% para restaurantes ou 15% a mais para clínicas médicas, ou não ter serviços todos os dias da semana”, disse.

O dirigente também criticou a forma como o debate vem sendo conduzido e classificou a proposta como motivada por interesses eleitorais. “A proposta é um indecente oportunismo eleitoral, que abre mão de interesses da nação em troca de interesses de eleição”, declarou. Ele ainda questionou a possibilidade de votação acelerada da matéria. “Cabe ao governo colocar o Parlamento, em ano de eleição, refém de uma covardia dessas?”

Apesar das críticas à mudança da escala semanal, Solmucci afirmou considerar possível discutir a redução da jornada total de trabalho, desde que de forma gradual. “A redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais eu até acho viável. Desde que ocorra uma transição meio lenta. A parte dura da conversa é essa”, afirmou.

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