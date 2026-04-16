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140 vagas: grande rede de supermercados aposta na escala 5x2 em nova unidade

Novidade acontece em meio a debate sobre fim da escala 6x1 no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:40

Komprão Koch Atacadista
Komprão Koch Atacadista Crédito: Reprodução

A maior rede de supermercados de Santa Catarina está com 140 vagas de emprego abertas para uma unidade nova em São Bento do Sul, interior do estado. A rede Komprão trouxe uma novidade para as vagas que está no centro de um debate no país: todas têm jornada 5x2, ou seja, dois dias de folga na semana, tema que está em discussão em todo país após envio de um novo projeto do governo federal contra a escala 6x1.

Segundo o portal NDMais, as vagas têm 44 horas semanais de trabalho. Há vagas para vários cargos, incluindo operação de loja, além de reserva exclusiva para PCDs. Os candidatos interessados devem ir até a Igreja Matriz São José, no bairro Serra Alta, na cidade caterinense, levando documento de identificação com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo número (48) 99942-0368.

O gerente de RH do Grupo Koch, Alison Santos, diz que a ideia é fazer uma experiência com a escala nessa nova unidade, para avaliar os resultados. “Estamos implementando esse projeto piloto para entender na prática a funcionalidade e operacionalização e com isso acompanhar de perto como esse novo formato de jornada de trabalho poderá impactar a vida de nossos colaboradores”, disse. 

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
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Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Além do salário, a empresa oferece plano de saúde, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio-creche e um vale-compras mensal de até R$ 500 ligado ao desempenho no emprego, entre outros benefícios.

Projeto propõe fim da 6x1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou esta semana ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe o fim da escala 6×1 no país. A proposta prevê reduzir a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, mantendo os salários e garantindo dois dias de descanso remunerado por semana.

Segundo o governo federal, a mudança busca ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer e descanso. O governo pediu urgência, mas um pedido de vista coletiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara de Deputados adiou a análise.

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A proposta estabelece limite de 40 horas semanais de trabalho e assegura dois dias consecutivos de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos fins de semana. A nova regra poderá ser ajustada por negociação coletiva, respeitando as particularidades de cada setor.

O projeto tem abrangência ampla e inclui diversas categorias profissionais previstas na CLT e em legislações específicas. Escalas como a 12×36 seguem permitidas mediante acordo coletivo, desde que respeitado o novo limite semanal, sem redução salarial para contratos atuais ou futuros.

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