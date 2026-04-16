'PROJETO PILOTO'

140 vagas: grande rede de supermercados aposta na escala 5x2 em nova unidade

Novidade acontece em meio a debate sobre fim da escala 6x1 no Brasil

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:40

Komprão Koch Atacadista Crédito: Reprodução

A maior rede de supermercados de Santa Catarina está com 140 vagas de emprego abertas para uma unidade nova em São Bento do Sul, interior do estado. A rede Komprão trouxe uma novidade para as vagas que está no centro de um debate no país: todas têm jornada 5x2, ou seja, dois dias de folga na semana, tema que está em discussão em todo país após envio de um novo projeto do governo federal contra a escala 6x1.

Segundo o portal NDMais, as vagas têm 44 horas semanais de trabalho. Há vagas para vários cargos, incluindo operação de loja, além de reserva exclusiva para PCDs. Os candidatos interessados devem ir até a Igreja Matriz São José, no bairro Serra Alta, na cidade caterinense, levando documento de identificação com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo número (48) 99942-0368.

O gerente de RH do Grupo Koch, Alison Santos, diz que a ideia é fazer uma experiência com a escala nessa nova unidade, para avaliar os resultados. “Estamos implementando esse projeto piloto para entender na prática a funcionalidade e operacionalização e com isso acompanhar de perto como esse novo formato de jornada de trabalho poderá impactar a vida de nossos colaboradores”, disse.

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Além do salário, a empresa oferece plano de saúde, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio-creche e um vale-compras mensal de até R$ 500 ligado ao desempenho no emprego, entre outros benefícios.

Projeto propõe fim da 6x1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou esta semana ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe o fim da escala 6×1 no país. A proposta prevê reduzir a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, mantendo os salários e garantindo dois dias de descanso remunerado por semana.

Segundo o governo federal, a mudança busca ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer e descanso. O governo pediu urgência, mas um pedido de vista coletiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara de Deputados adiou a análise.

A proposta estabelece limite de 40 horas semanais de trabalho e assegura dois dias consecutivos de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos fins de semana. A nova regra poderá ser ajustada por negociação coletiva, respeitando as particularidades de cada setor.