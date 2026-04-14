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Rede de supermercados fecha lojas após pedir recuperação judicial e demite mais de 100 funcionários

Empresa tenta manter parte das operações enquanto negocia dívidas com credores até 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:06

Rede Caromar
Rede Caromar Crédito: Reprodução

Uma rede de supermercados argentina anunciou o encerramento de parte de suas unidades após entrar com pedido de recuperação judicial e admitir dificuldades para sustentar suas atividades. A Caromar já fechou lojas e desligou mais de 100 funcionários em meio a um cenário de forte crise financeira.

A decisão diminui a presença da empresa no mercado e afeta diretamente trabalhadores e fornecedores. Mesmo assim, a rede tenta seguir operando com uma estrutura reduzida enquanto busca reorganizar suas dívidas na Justiça.

Rede de supermercados enfrenta crise

A Caromar é uma rede argentina tradicional no setor de limpeza e perfumaria, com atuação no varejo regional por Reprodução
A empresa também atuava como fornecedora de produtos para grandes redes como Carrefour e Día por Reprodução
No auge, a rede tinha cerca de 500 trabalhadores; hoje restam pouco mais de 200 por Reprodução
Empresa já fechou lojas e demitiu mais de 100 funcionários por Reprodução
Rede argentina entrou com pedido de recuperação judicial após queda de 42% no faturamento por Reprodução
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A Caromar é uma rede argentina tradicional no setor de limpeza e perfumaria, com atuação no varejo regional por Reprodução

Crise

Tradicional no segmento de limpeza e perfumaria na Argentina, a Caromar enfrentou uma sequência de problemas que resultaram na atual situação. Entre os principais fatores apontados estão a queda de cerca de 42% no faturamento, retração do consumo, perda de capital de giro, conflitos com fornecedores e processos trabalhistas.

Segundo a empresa, esse conjunto de dificuldades tornou inviável manter o nível anterior de operações. Antes mesmo de recorrer à Justiça, a rede já vinha promovendo cortes internos. No período de maior expansão, a companhia chegou a ter cerca de 500 funcionários; atualmente, pouco mais de 200 permanecem ativos.

Apesar da redução, a empresa ainda mantém atividades em cidades como Laferrere, Moreno, José C. Paz, Rosário e Neuquén.

A queda nas vendas, conforme a Caromar, também foi intensificada pela concorrência com preços abaixo do custo - prática conhecida como dumping. Um dos reflexos desse cenário foi o fechamento de uma fábrica de detergente, após a diminuição da demanda e a dificuldade de competir com grandes marcas, como a Unilever.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
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Afonso Cláudio (ES) por REprodução

A rede também fornecia produtos para varejistas como Carrefour e Día, mas registrou forte retração no volume comercializado.

Outro fator que agravou a crise foi o aumento das dificuldades financeiras. A empresa acumulou mais de US$ 1 bilhão em cheques devolvidos - valor equivalente a cerca de R$ 5 bilhões - o que levou fornecedores a exigir pagamentos antecipados. A situação provocou um efeito em cadeia, com redução da oferta de produtos, queda nas vendas e agravamento do desequilíbrio financeiro. Segundo a própria companhia, chegou um momento em que não foi mais possível manter o pagamento de salários e outras obrigações básicas.

Tentativa de evitar falência

Com o processo de recuperação judicial em andamento, a expectativa é reorganizar as dívidas e evitar a falência. Entre as próximas etapas estão a verificação de créditos até o fim de maio e a continuidade das negociações com credores, previstas até 2027.

A empresa pretende manter parte das operações em funcionamento, ainda que com menos lojas e funcionários. O cenário enfrentado pela Caromar também reflete dificuldades observadas em outros segmentos do varejo, que vêm sendo pressionados pela queda no consumo e pelo aumento da concorrência por preços.

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