PROTOCOLO DE SEGURANÇA

O nome de um dispositivo eletrônico que fez um voo internacional voltar ao aeroporto

Fitbit de adolescente de 16 anos tinha nome bluetooth que levou a acionar protocolo

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 10:13

UA2822 N2749U Crédito: Divulgação

Um voo internacional da United Airlines com destino à Espanha precisou retornar ao aeroporto de origem na noite de sábado (30) após um alerta de segurança envolvendo um dispositivo Bluetooth identificado com o nome "bomba".

A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, por volta das 18h, com destino à cidade de Palma de Mallorca. No entanto, cerca de três horas depois, às 21h30, o avião pousou novamente em Newark para que autoridades realizassem uma inspeção de segurança.

Segundo informações divulgadas pelo New York Post, o dispositivo suspeito acabou sendo apenas uma pulseira Fitbit pertencente a um adolescente de 16 anos.

A passageira Jordan Moore, que estava no voo e relatou o episódio nas redes sociais, afirmou que a rede Bluetooth foi identificada durante a decolagem. "Essa rede foi descoberta por um passageiro durante a decolagem, e a tripulação foi imediatamente avisada", escreveu.

De acordo com ela, os passageiros já haviam sido orientados a desligar seus dispositivos eletrônicos. Mesmo assim, o sinal associado ao nome alarmante continuava aparecendo como ativo. Após uma segunda solicitação da tripulação para que todos desligassem o Bluetooth, a situação passou a ser tratada em níveis superiores da operação.

Segundo Moore, os funcionários informaram aos passageiros que acreditavam se tratar de uma brincadeira de mau gosto, mas ressaltaram que todos os protocolos de segurança precisavam ser seguidos. "A equipe continua nos assegurando que acredita que isso seja uma 'brincadeira egoísta', mas que as precauções adequadas devem ser tomadas para garantir o resultado mais seguro possível", relatou. Ela também criticou a escolha do nome do dispositivo: "Quem coloca 'BOMBA' como nome da rede Bluetooth? Que tipo de brincadeira doentia é essa?"

Posteriormente, a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey confirmou a ocorrência e informou que o avião retornou e pousou sem incidentes.

Os 190 passageiros e 12 integrantes da tripulação precisaram desembarcar da aeronave, um Boeing 767, enquanto equipes policiais com cães farejadores realizavam uma varredura completa no avião.

Após a inspeção, agentes da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos realizaram uma nova triagem de todos os passageiros antes que eles fossem autorizados a embarcar novamente.

Em nota, um porta-voz da United Airlines declarou: "O voo 236 da United, que seguia de Newark para Palma de Mallorca, na Espanha, retornou a Newark para tratar de uma possível questão de segurança."

A companhia informou ainda que a viagem foi retomada posteriormente com uma nova tripulação. Registros de voo mostram que a aeronave decolou novamente às 2h19 da madrugada seguinte.