BOLA DE FOGO

Meteoro explode sobre os Estados Unidos com força equivalente a 300 toneladas de dinamite

Fenômeno foi ouvido em cidades de Massachusetts e New Hampshire; moradores relataram estrondos e tremores em casas

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 22:22

Meteoro nos céus dos EUA: energia equivalente a 300 t de dinamite Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um meteoro que seguia em direção à Terra explodiu na atmosfera sobre o nordeste dos Estados Unidos neste sábado (30), provocando fortes estrondos que assustaram moradores de diferentes cidades da região. Segundo a Nasa, a energia liberada na explosão foi equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT.

O fenômeno ocorreu por volta das 14h06 no horário local, quando a chamada "bola de fogo" cruzou os céus do nordeste de Massachusetts e do sudeste de New Hampshire antes de se desintegrar a uma altitude superior a 60 quilômetros. As informações são do Estadão Conteúdo.

De acordo com a agência espacial americana, o objeto viajava a mais de 120 mil quilômetros por hora no momento da explosão. A intensidade do evento foi suficiente para gerar ondas sonoras que puderam ser ouvidas em diversas localidades.

Nas redes sociais, moradores relataram susto com os estrondos repentinos. Alguns afirmaram ter sentido vibrações e pequenos tremores em suas residências, enquanto outros chegaram a imaginar que se tratava de uma explosão ou até de um terremoto.

A Nasa esclareceu que o fenômeno não tinha relação com nenhuma chuva de meteoros ativa e tampouco foi causado pela reentrada de lixo espacial ou de um satélite na atmosfera terrestre.

Segundo a agência, tratava-se de um objeto natural que se desintegrou antes de atingir o solo, sem registro de danos ou vítimas.