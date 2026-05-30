Festa do título do PSG termina com mais de 300 presos e confrontos em Paris e outras cidades da França

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Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 22:02
A histórica conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain (PSG) foi celebrada por milhares de torcedores nas ruas da França, mas a festa acabou marcada por episódios de violência, vandalismo e confrontos com a polícia. Segundo as autoridades francesas, mais de 300 pessoas foram presas durante a noite de comemorações deste sábado (30).
Um balanço parcial apontava 336 detenções em todo o país, sendo 235 apenas em Paris. A capital concentrou as maiores aglomerações de torcedores após a vitória do PSG sobre o Arsenal na final disputada em Budapeste, na Hungria.
Festa do título do PSG: incêndios, danos a veículos e vandalismo contra estabelecimentos comerciais
Nos Campos Elísios, um dos principais cartões-postais da cidade, cerca de 20 mil pessoas se reuniram para celebrar o título de bicampeão europeu para o clube parisiense. Apesar do clima de festa predominante, diversos pontos da cidade registraram tumultos e depredações.
De acordo com as autoridades, um policial ficou ferido durante os confrontos. Também foram registrados incêndios, danos a veículos, vandalismo contra estabelecimentos comerciais e destruição de mobiliário urbano.
Nos arredores do Parque dos Príncipes, estádio do PSG, a polícia precisou intervir para remover barricadas improvisadas e conter cerca de mil pessoas.
Durante as operações, os agentes apreenderam 24 artefatos pirotécnicos e aproximadamente cem fogos de artifício e petardos.
Os distúrbios também foram registrados fora de Paris. Cidades como Grenoble e Toulouse relataram ocorrências relacionadas às comemorações, incluindo lançamento de fogos de artifício e danos a vitrines de lojas.
Temendo possíveis confrontos, o Ministério do Interior da França havia montado um amplo esquema de segurança antes da partida. Ao todo, 22 mil agentes das forças de segurança foram mobilizados em todo o país, incluindo cerca de 8 mil em Paris e região metropolitana.
Antes do jogo, a Prefeitura de Polícia de Paris havia afirmado que o objetivo da operação era garantir que a população pudesse celebrar o resultado de forma segura.