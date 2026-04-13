JUSTIÇA

Funcionário de supermercado é indenizado em mais de R$ 600 mil após demissão por justa causa indevida

Homem foi demitido após uma comemoração de aniversário

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:56

Supermercado Crédito: Divulgação

Um funcionário de um supermercado precisou acionar a Justiça após ser demitido da empresa onde trabalhou por cerca de 30 anos. O caso ocorreu na região da Galícia, na Espanha. A decisão judicial determinou o pagamento de verbas indenizatórias superiores a R$ 600 mil.

O homem foi demitido após uma comemoração de aniversário. Para celebrar a data com colegas de trabalho, ele comprou bandejas de doces e salgados na padaria do próprio estabelecimento. Na hora de passar os produtos pelo caixa e emitir a nota fiscal, por conta de um erro, apenas um item foi registrado, no valor aproximado de 10 euros, que foi pago pelo trabalhador. O total da compra seria de cerca de 68 euros.

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Pouco mais de um mês após o ocorrido, o homem foi demitido por justa causa, sob a alegação de apropriação indébita. A empresa entendeu que ele teria cometido fraude ao não pagar o valor total dos produtos adquiridos, configurando violação das normas internas.

O funcionário chegou a pagar a diferença, mas a decisão de dispensa foi mantida. Ele então acionou a Justiça da Galícia, que levou em consideração, além dos fatos, o histórico profissional do trabalhador. A Justiça entendeu que não ficou comprovada a intenção de fraude e que a decisão da empresa foi desproporcional, já que não houve progressividade na aplicação de penalidades. O episódio foi classificado como falha operacional.

O supermercado foi condenado ao pagamento de indenização de aproximadamente 105 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 617 mil atualmente.