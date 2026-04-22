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Candidata a presidência defende extinção da Polícia Militar

Em entrevista, pré-candidata da UP afirma que objetivo é deixar de fazer a população ser “inimigo”

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:36

Candidata a presidência defende extinção da Polícia Militar
Samara Martins é candidata a presidência e defende extinção da Polícia Militar Crédito: Instagram

A pré-candidata à Presidência da República pela Unidade Popular (UP), Samara Martins, defendeu a extinção da Polícia Militar como uma das bases de sua plataforma de governo para as eleições de 2026. A presidenciável afirmou que a proposta visa a desmilitarização da segurança pública e a reclassificação dos agentes durante entrevista ao portal Opera Mundi.

Segundo Samara, o objetivo da medida é garantir que os policiais passem a ser tratados como trabalhadores comuns e que a população deixe de ser vista como "inimiga" pelo Estado. "É no sentido de desmilitarizar para que esses sejam tratados como trabalhadores, que é o que eles são, e que o povo não seja tratado como um inimigo", declarou a pré-candidata.

Para justificar sua posição, a representante da UP citou operações policiais letais ocorridas no Rio de Janeiro sob a gestão de Cláudio Castro (PL), mencionando episódios que resultaram em mais de 100 mortes. Para ela, o modelo atual de policiamento militarizado colabora para a escalada da violência em territórios periféricos.

Além da pauta de segurança, Samara Martins apresentou propostas para a saúde pública, defendendo a obrigatoriedade do uso do Sistema Único de Saúde (SUS) por parte de políticos que exerçam mandatos eletivos. A medida, segundo a pré-candidata, seria uma forma de assegurar o investimento e a qualidade do serviço público.

Histórico Político

Esta será a primeira vez que Samara disputa o Palácio do Planalto como titular. Nas eleições de 2022, ela compôs a chapa da Unidade Popular como candidata a vice-presidente ao lado de Leonardo Péricles. A legenda busca consolidar uma alternativa de esquerda radical no cenário político nacional, focada em pautas de justiça social e reforma das instituições estatais.

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Tags:

Polícia Militar Político Presidente Presidencial

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