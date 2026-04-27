Antigo prédio da Embasa no Centro de Salvador será leiloado; veja destinação do espaço

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:28
O antigo prédio da Embasa, localizado no bairro da Barroquinha, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, será leiloado. O edital com os detalhes da venda será lançado durante evento na Junta Comercial da Bahia, na terça-feira (28), às 18 horas.
A única destinação possível para o imóvel será o uso para equipamentos turísticos. A região já conta com dois grandes hotéis, o Fasano e o Fera Palace. Também já havia sido anunciado que Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, será transformado no hotel Rosewood. No ano passado, o grupo André Guimarães entrou no consórcio para reforma do imóvel.
O leilão do antigo prédio da Embasa é resultado de articulação entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Embasa e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O espaço chegou a ser ocupado por mais de 100 famílias ao longo dos últimos anos em que esteve desativado.
A divulgação do edital acontece um mês após outro leilão de prédio público estatal ter terminado sem interessados em Salvador. O leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, teve como lance mínimo R$ 141,3 milhões, preço até 60% abaixo do valor de mercado, segundo especialista consultado pelo CORREIO.
Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada
O leilão foi alvo de denúncias por leiloeiros que, alegando falta de transparência, tentaram impugnar o certame, sem sucesso. A Câmara Municipal de Salvador acionou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) por questionamentos sobre a transparência do processo.