NOVIDADE

Antigo prédio da Embasa no Centro de Salvador será leiloado; veja destinação do espaço

Edital será lançado durante evento na terça-feira (28)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:28

Prédio fica localizado no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

O antigo prédio da Embasa, localizado no bairro da Barroquinha, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, será leiloado. O edital com os detalhes da venda será lançado durante evento na Junta Comercial da Bahia, na terça-feira (28), às 18 horas.

A única destinação possível para o imóvel será o uso para equipamentos turísticos. A região já conta com dois grandes hotéis, o Fasano e o Fera Palace. Também já havia sido anunciado que Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, será transformado no hotel Rosewood. No ano passado, o grupo André Guimarães entrou no consórcio para reforma do imóvel.

O leilão do antigo prédio da Embasa é resultado de articulação entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Embasa e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O espaço chegou a ser ocupado por mais de 100 famílias ao longo dos últimos anos em que esteve desativado.

A divulgação do edital acontece um mês após outro leilão de prédio público estatal ter terminado sem interessados em Salvador. O leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, teve como lance mínimo R$ 141,3 milhões, preço até 60% abaixo do valor de mercado, segundo especialista consultado pelo CORREIO.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada 1 de 22