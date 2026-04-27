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Antigo prédio da Embasa no Centro de Salvador será leiloado; veja destinação do espaço

Edital será lançado durante evento na terça-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:28

Prédio fica localizado no Centro de Salvador
Prédio fica localizado no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

O antigo prédio da Embasa, localizado no bairro da Barroquinha, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, será leiloado. O edital com os detalhes da venda será lançado durante evento na Junta Comercial da Bahia, na terça-feira (28), às 18 horas. 

A única destinação possível para o imóvel será o uso para equipamentos turísticos. A região já conta com dois grandes hotéis, o Fasano e o Fera Palace. Também já havia sido anunciado que Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, será transformado no hotel Rosewood. No ano passado, o grupo André Guimarães entrou no consórcio para reforma do imóvel. 

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O leilão do antigo prédio da Embasa é resultado de articulação entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Embasa e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O espaço chegou a ser ocupado por mais de 100 famílias ao longo dos últimos anos em que esteve desativado. 

A divulgação do edital acontece um mês após outro leilão de prédio público estatal ter terminado sem interessados em Salvador. O leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, teve como lance mínimo R$ 141,3 milhões, preço até 60% abaixo do valor de mercado, segundo especialista consultado pelo CORREIO. 

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial por Nara Gentil/CORREIO
Entrada do Centro do Convenções, atingida por desabamento por Foto: Marina Silva/CORREIO
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Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O leilão foi alvo de denúncias por leiloeiros que, alegando falta de transparência, tentaram impugnar o certame, sem sucesso. A Câmara Municipal de Salvador acionou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) por questionamentos sobre a transparência do processo.

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