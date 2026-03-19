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Antigo Centro de Convenções: Câmara aponta irregularidades em leilão e aciona MP-BA

Audiência discutiu falta de transparência, os impactos ambientais e a ausência de debate público prévio na condução do processo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:53

Câmara vai acionar MP-BA e Tribunal de Contas após falta de transparência e irregularidades em leilão do Centro de Convenções Crédito: Antônio Queirós / CMS

A Câmara Municipal de Salvador decidiu acionar o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) após questionamentos sobre o leilão da área do antigo Centro de Convenções da Bahia, no bairro do Costa Azul. A medida foi anunciada durante audiência pública realizada na quarta-feira (18).

O encaminhamento foi feito pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil), presidente da Comissão Especial de Acompanhamento dos Investimentos na Baía de Todos-os-Santos e Orla. Segundo ele, há dúvidas sobre a transparência do processo, possíveis impactos ambientais e a ausência de debate prévio com a população.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial por Nara Gentil/CORREIO
Entrada do Centro do Convenções, atingida por desabamento por Foto: Marina Silva/CORREIO
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Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Além de acionar os órgãos de controle, a Câmara deve encaminhar novos pedidos de esclarecimento ao Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), responsável pelo edital. A pasta foi convidada para a audiência, mas não enviou representantes.

“Vamos encaminhar essas informações ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que possam avaliar os aspectos apresentados. É fundamental garantir segurança e transparência nesse processo”, afirmou Tinoco. A reportagem entrou em contato com o Governo da Bahia para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. 

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O vereador também defendeu a suspensão do leilão, previsto para os próximos dias. “O melhor caminho é a suspensão até que todas essas questões sejam devidamente esclarecidas. Sem isso, a cidade corre o risco de tomar uma decisão sem o devido debate”, declarou.

O edital estabelece valor mínimo de cerca de R$ 141 milhões para o terreno, localizado em uma área estratégica da orla, que inclui aproximadamente 71 mil metros quadrados de preservação ambiental.

Durante a audiência, moradores criticaram a falta de diálogo e relataram surpresa com a publicação do edital. “Fomos pegos de surpresa. Por que não houve discussão com a comunidade? Não precisamos que aquela área vire um mar de concreto”, afirmou José Mário Santiago, da Associação de Moradores do Jardim Atalaia.

A questão ambiental foi um dos principais pontos levantados. Representantes de entidades destacaram a importância das dunas existentes no local e defenderam que a área seja destinada à preservação e ao uso público. “Essa área tem uma relevância muito grande. As dunas funcionam como um filtro ambiental e ajudam a reduzir o calor. Precisamos pensar esse espaço como área de preservação”, disse Jorge Santana, presidente do Parque Unidunas.

Também foram apontados possíveis impactos na mobilidade urbana em bairros como Costa Azul e Armação. O subsecretário de Mobilidade Urbana, Daniel Gabrielli, afirmou que a pasta deverá ser acionada quando houver definição sobre o empreendimento.

Durante o debate, também foram levantados questionamentos jurídicos sobre o edital. A advogada Lise Aguiar apontou possíveis irregularidades, especialmente na definição do leiloeiro responsável. “O edital já veio com leiloeiro definido, sem transparência sobre o critério de escolha”, afirmou.

A venda do imóvel foi autorizada em 2021, após entraves judiciais. O antigo Centro de Convenções está desativado desde 2015 e teve parte da estrutura comprometida após um desabamento em 2016. Desde então, o espaço enfrenta abandono e degradação, o que tem intensificado a pressão por uma definição sobre seu destino.

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Centro de Convenções

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