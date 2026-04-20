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Santander promove leilão com mais de 750 imóveis e descontos de até 75%

Portfólio reúne casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais distribuídos por vários estados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 20:39

Prazos podem chegar aaté 420 meses para residenciais e 360 meses para comerciai
Prazos podem chegar aaté 420 meses para residenciais e 360 meses para comerciai Crédito: Reprodução

O Banco Santander Brasil promove mais uma edição do Super Leilão imobiliário online, com mais de 750 imóveis disponíveis em diversas regiões do país. Os lances serão realizados pela plataforma da Mega Leilões, onde os interessados já podem acessar o catálogo completo. A expectativa é que novos lotes sejam incluídos até a data do evento, ampliando as oportunidades.

O portfólio reúne casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais distribuídos por vários estados. Um dos principais atrativos são os descontos, que podem chegar a até 75% abaixo do valor de avaliação, dependendo do imóvel e das condições previstas em edital.

Além dos preços reduzidos, há opções de pagamento facilitado. Em alguns casos, é possível financiar o imóvel pelo próprio banco, com prazos que podem chegar a até 420 meses para residenciais e 360 meses para comerciais. Também pode haver possibilidade de uso do FGTS, conforme as regras de cada lote.

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A participação é totalmente online. Para dar lances, é necessário realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar detalhes como valor mínimo, formas de pagamento e possíveis encargos.

Tags:

Economia Moradia

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