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Quem era o brasileiro que desapareceu na Argentina e foi encontrado morto

Danilo atuou como professor do centro entre 2010 e 2022

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:44

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina Crédito: Reprodução

O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, encontrado morto nesta segunda-feira, 20, em Buenos Aires, vivia na capital argentina havia cerca de cinco meses.

Com trajetória acadêmica ligada à linguística, Danilo lecionou inglês por 12 anos no Centro de Idiomas da Universidade Federal de Goiás (UFG). Até se mudar para a Argentina, morava no Rio de Janeiro, onde cursava doutorado em linguística aplicada. A defesa da tese estava prevista para as próximas semanas.

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina

Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução
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Danilo Neves Pereira, professor brasileiro encontrado morto na Argentina por Reprodução

Em nota, o Centro de Línguas da UFG lamentou a morte do professor. "Com profundo pesar, o Centro de Línguas da UFG comunica o falecimento de Danilo Neves Pereira", informou a instituição.

Danilo atuou como professor do centro entre 2010 e 2022. "Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pelo profissionalismo e pelo respeito com que conduzia seu trabalho", afirmou a UFG.

Formado pela própria universidade, onde também concluiu o mestrado em Letras e Linguística, ele era reconhecido por colegas e alunos pela dedicação e seriedade. "Danilo construiu uma trajetória admirável, sendo reconhecido por colegas e estudantes por sua dedicação e seriedade", destacou a instituição.

Pereira estava desaparecido desde a última terça-feira, 14. Na ocasião, avisou amigos que iria se encontrar com um chileno conhecido por meio de um aplicativo de relacionamentos, mas deixou de responder mensagens. A última informação compartilhada foi a localização com o endereço do homem, na região central de Buenos Aires.

Segundo o jornal La Nación, na quarta-feira, 15, Danilo deu entrada no hospital Ramos Mejía como não identificado, "devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína". Ele teria morrido ainda no mesmo dia.

Um amigo do professor, ouvido pelo La Nación, afirmou que conseguiu falar com o “jovem chileno” que esteve com Danilo antes do desaparecimento. De acordo com o relato, o brasileiro deixou o local após "uma pequena discussão, mais ou menos na mesma hora em que enviou a última mensagem".

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