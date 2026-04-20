RIO DE JANEIRO

'Nasci e fui criada vendo isso', diz influenciadora baiana que registrou tensão de turistas ilhados no Rio

Iriane Veloso estava no Morro Dois Irmãos durante operação da polícia no Vidigal

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:12

Turistas firacaram 'ilhados' em mirante Crédito: Reprodução/TV Globo

A influenciadora baiana Iriane Veloso (@amarmarianomar) estava no alto do Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, no momento em que turistas ficaram ilhados durante a operação policial no Vidigal, na manhã desta segunda-feira (20).

Os registros foram compartilhado em uma publicação feita pela influenciadora, que tem 183 mil seguidores no Instagram. O vídeo tem mais de 240 mil visualizações.

Nas imagens, turistas aparecem abaixados, com o barulho intenso de um helicóptero, logo após o nascer do sol. Guias de turismo aparecem orientando o grupo durante o trajeto. De acordo com Iriane, o trabalho dos profissionais foi essencial para o grupo manter a calma.

Na legenda do vídeo, Iriane relatou o momento. “Trabalho com turismo e faço essa trilha pelo menos três vezes por semana e isso nunca tinha acontecido antes. Mas, sabendo que estamos dentro de um morro, pacificado ou não, entramos sempre por nossa conta e risco”, escreveu no Instagram.

No texto, a influenciadora rebateu críticas sobre a presença de turistas na comunidade. “O que vocês estão vendo não é um ‘safari’ na favela. Não estamos explorando nem monetizando em cima da vulnerabilidade social de ninguém. Estamos acessando um ponto turístico natural, gerando renda e movimentando a economia da comunidade, consumindo lá dentro e mantendo o respeito em todas as ocasiões”, disse.

Turistas ilhados

Cerca de 200 turistas ficaram ilhados na manhã desta segunda-feira (20) na região do Mirante do Morro Dois Irmãos durante uma operação contra integrantes de uma facção criminosa do sul da Bahia realizada na favela do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação provocou intenso tiroteio, mobilização aérea e impactos no trânsito da região.

Segundo relatos de pessoas que estavam no mirante para a TV Globo, a descida precisou ser suspensa por causa do confronto armado. Visitantes permaneceram no local aguardando a situação se normalizar enquanto helicópteros sobrevoavam a comunidade em baixa altitude.

Traficante baiano fugiu por passagem secreta em favela no Rio 1 de 11

Moradores também relataram momentos de tensão nas primeiras horas do dia. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram rajadas de tiros e aeronaves apoiando a movimentação das equipes em solo. Durante o confronto, parte do comércio local fechou as portas temporariamente.

Além do impacto direto na circulação de moradores e visitantes, o trânsito também foi afetado. A Avenida Niemeyer chegou a ser interditada no sentido Vidigal durante o confronto e foi liberada após o término da operação. No sentido Leblon, o fluxo permaneceu aberto.