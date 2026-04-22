OPORTUNIDADE

Bradesco promove leilão de imóveis com lances a partir de R$ 68 mil e desconto à vista

Há edifícios disponíveis em sete estados do Brasil

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:27

Leilão de imóveis Crédito: Shutterstock

Em parceria com o Bradesco, a Freitas Leiloeiro Oficial realiza um novo leilão de imóveis residenciais e comerciais distribuídos por diferentes regiões do país. A disputa acontece de forma totalmente online no dia 23 de abril, às 12h, reunindo nove lotes com valores iniciais a partir de R$68.000.

Entre as oportunidades, há imóveis localizados em Fortaleza (CE), Bela Vista do Maranhão (MA), Monte Carmelo (MG), Machadinho d’Oeste (RO), Garibaldi (RS), Porto Alegre (RS), Leme (SP), Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP). As opções incluem casas, apartamentos e unidades comerciais, atendendo a diferentes perfis de compradores, seja para moradia ou investimento.

Os interessados podem optar pelo pagamento à vista, com 10% de desconto sobre o valor de arremate, ou pelo parcelamento, com entrada mínima e saldo dividido em até 48 parcelas conforme as regras estabelecidas em edital.

A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas, mediante cadastro prévio no site do leiloeiro. Os lances são realizados exclusivamente pela internet, garantindo praticidade e acesso a interessados de todo o país.