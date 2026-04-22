FUNDAMENTAL AO SUPERIOR

Prefeitura abre concurso público com 252 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

Seleção foi reaberta e inscrições começam em maio

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:30

Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Faina anunciou a reabertura de concurso público com 252 vagas, sendo 60 imediatas e 192 para cadastro reserva, destinadas a cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame é organizado pelo Instituto Itame e havia sido suspenso anteriormente para adequações administrativas.

As inscrições poderão ser realizadas entre 17 de maio e 22 de junho. A taxa varia conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 80 para nível fundamental, R$ 90 para médio e R$ 150 para superior.

Os salários iniciais vão de R$ 1.621 a R$ 13.530, a depender do cargo. Entre as oportunidades, há vagas para funções como serviços gerais, motorista, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, professor, psicólogo e assistente social.

A seleção contará com provas objetivas para todos os candidatos, previstas para o dia 16 de agosto, com possibilidade de aplicação também em 15 de agosto, caso o número de inscritos seja elevado. Alguns cargos ainda exigem etapas adicionais, como prova prática e avaliação de títulos.