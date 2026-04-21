TURISMO

Aniversário de Brasília: a história da capital contada por seus palácios

Conheça a cronologia das obras que uniram o traço de Niemeyer ao plano de Lúcio Costa no coração do Brasil.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:37

Itamaraty Crédito: Wikimedia Commons

Brasília não surgiu pronta no mapa. Neste 21 de abril, a capital celebra seu 66º aniversário, consolidada como um marco onde a política e a arte se encontram. A cidade foi sendo construída aos poucos e seus palácios ajudam a contar essa história de forma quase visual. Cada coluna, curva e espelho d’água revela um momento diferente da capital, do sonho inicial à consolidação do poder.



Mais do que prédios imponentes, essas construções mostram como política, arquitetura e ambição caminharam juntas desde o início, unindo a visão urbanística de Lúcio Costa, autor do Plano Piloto, ao traço inconfundível de Oscar Niemeyer.



Palácios de Brasilia 1 de 9

Alvorada: o primeiro palácio e o amanhecer de um novo Brasil

Antes mesmo da inauguração oficial, um edifício já simbolizava o nascimento da nova capital. O Palácio da Alvorada foi a primeira grande obra concluída em Brasília, ainda em 1958.



Projetado por Oscar Niemeyer, o espaço não ficou marcado só como residência presidencial. Ele ajudou a definir a cara da cidade. Linhas leves, colunas marcantes e um estilo que virou referência para tudo o que veio depois. Era o primeiro sinal de que Brasília queria ser diferente de tudo que o Brasil já tinha visto.



O amadurecimento das curvas de Niemeyer na Praça dos Três Poderes

Com a cidade já em funcionamento, os projetos começaram a ganhar mais ousadia. O Palácio Itamaraty é um dos melhores exemplos disso.



Sede das Relações Exteriores do país, o prédio impressiona logo de cara pelos arcos e pelo espelho d’água. Mas o que chama atenção mesmo está dentro. Um salão enorme, sem colunas, algo avançado até para os padrões atuais. Ali, a arquitetura deixa de ser só estética e passa a representar também a força institucional do Brasil no cenário internacional.



Por que os espelhos d’água são vitais para o clima da capital

Outro destaque é o Palácio da Justiça, que mistura impacto visual com funcionalidade. As quedas d’água na fachada não estão ali só para impressionar.



Elas ajudam a amenizar o calor e tornam o ambiente interno mais agradável. Em uma cidade marcada pelo clima seco, esse detalhe faz diferença. O prédio reforça como Brasília foi pensada não só para simbolizar poder, mas também para lidar com as condições reais do território.



O momento em que a capital deixou de ser obra para ser história

Se os primeiros palácios falam da construção do país, o Palácio do Buriti marca um outro passo. É quando Brasília começa a organizar a própria casa.



Sede do Governo do Distrito Federal (GDF), o edifício representa o fortalecimento da gestão local. Diferente dos outros, não foi projetado por Niemeyer, mas mantém o diálogo com o estilo da cidade. É o sinal de uma capital que deixa de ser só projeto nacional e passa a ter vida administrativa própria.



Museu a céu aberto: como o concreto armado deu forma à utopia de Juscelino

Do Palácio da Alvorada ao Palácio do Buriti, existe uma linha do tempo clara. O início cheio de expectativa, a consolidação das instituições e, depois, a organização interna.

