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Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 10,5 mil

Inscrições seguem até 4 de maio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:40

Concursos abertos
Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Taiúva, no interior de São Paulo, abriu dois concursos públicos com 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos.

As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 10.579,00, além de auxílio-alimentação de R$ 650 para todos os cargos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de maio, por meio do site da banca organizadora Avança SP. As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 50 (fundamental), R$ 70 (médio/técnico) e R$ 90 (superior).

As provas objetivas estão marcadas para o dia 31 de maio.

O concurso é dividido em dois editais: um geral, com validade de dois anos, e outro específico para a Guarda Civil Municipal, com validade de um ano e etapas adicionais, como teste físico, avaliação psicológica e investigação social.

Entre os cargos disponíveis estão agente de serviços gerais, motorista, assistente social, contador, engenheiro civil, nutricionista, procurador jurídico e médico em diversas especialidades. Também há vagas para a Guarda Civil Municipal, com oportunidades para homens e mulheres.

Além da prova objetiva, alguns cargos exigem etapas complementares, como prova prática, avaliação de títulos ou teste de aptidão física, a depender da função escolhida.

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Concurso

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