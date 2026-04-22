PREMIAÇÃO

Tele Sena de Mães chega com prêmios milionários e quatro chances de ganhar R$ 1 milhão

Sorteios serão realizados aos domingos

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:13

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Tele Sena de Mães vai distribuir mais de R$ 9 milhões em prêmios na edição de 2026. O produto, da Liderança Capitalização, já está disponível e traz diferentes modalidades de premiação ao longo da campanha.

A edição é estrelada por Patricia Abravanel e tem como destaque quatro chances de ganhar R$ 1 milhão, nas categorias Mais Pontos, Menos Pontos, Ganhe Já e Número do Milhão.

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No Ganhe Já, o participante pode ganhar prêmios instantâneos ao encontrar valores iguais nos campos do título. Já na modalidade Número da Sorte, serão distribuídos 500 prêmios de R$ 1.250 por domingo, ao longo de seis semanas, totalizando 3 mil premiações.

Outro destaque é o Número do Milhão, que prevê o sorteio de uma sequência numérica específica para premiar um ganhador com o valor principal.

Os sorteios serão realizados aos domingos, com resultados divulgados na programação do SBT e no site oficial da Tele Sena.

O título pode ser adquirido por R$ 20, na versão digital ou física, em pontos autorizados como lotéricas e agências dos Correios. A campanha segue até 31 de maio.