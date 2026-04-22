Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tele Sena de Mães chega com prêmios milionários e quatro chances de ganhar R$ 1 milhão

Sorteios serão realizados aos domingos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:13

Dinheiro
Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Tele Sena de Mães vai distribuir mais de R$ 9 milhões em prêmios na edição de 2026. O produto, da Liderança Capitalização, já está disponível e traz diferentes modalidades de premiação ao longo da campanha.

A edição é estrelada por Patricia Abravanel e tem como destaque quatro chances de ganhar R$ 1 milhão, nas categorias Mais Pontos, Menos Pontos, Ganhe Já e Número do Milhão.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

No Ganhe Já, o participante pode ganhar prêmios instantâneos ao encontrar valores iguais nos campos do título. Já na modalidade Número da Sorte, serão distribuídos 500 prêmios de R$ 1.250 por domingo, ao longo de seis semanas, totalizando 3 mil premiações.

Outro destaque é o Número do Milhão, que prevê o sorteio de uma sequência numérica específica para premiar um ganhador com o valor principal.

Os sorteios serão realizados aos domingos, com resultados divulgados na programação do SBT e no site oficial da Tele Sena.

O título pode ser adquirido por R$ 20, na versão digital ou física, em pontos autorizados como lotéricas e agências dos Correios. A campanha segue até 31 de maio.

Além das premiações, o participante pode resgatar, após 12 meses, 50% do valor pago, com correção.

Mais recentes

Imagem - O asfalto que falta para baixar o preço da comida no Norte

O asfalto que falta para baixar o preço da comida no Norte
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 252 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 252 vagas e salários de até R$ 13,5 mil
Imagem - Aniversário de Brasília: a história da capital contada por seus palácios

Aniversário de Brasília: a história da capital contada por seus palácios