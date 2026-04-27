INVESTIGAÇÃO

Homem suspeito de estupro contra adolescente é preso dentro de hospital em Salvador

Mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira (27)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:20

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos, investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente de 14 anos, foi preso nesta segunda-feira (27) dentro do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

As investigações apontam que o suspeito abusou sexualmente da adolescente em fevereiro deste ano. O crime foi denunciado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) no sábado (25).

Nesta segunda (27), com base nos elementos de prova já produzidos, o homem foi preso preventivamente após determinação da 1ª Vara das Garantias. O suspeito está internado no hospital após ter sido agredido por populares no domingo (26), no bairro de Cosme de Farias, na capital baiana.