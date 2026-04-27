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Homem suspeito de estupro contra adolescente é preso dentro de hospital em Salvador

Mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:20

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João
HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos, investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente de 14 anos, foi preso nesta segunda-feira (27) dentro do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil. 

As investigações apontam que o suspeito abusou sexualmente da adolescente em fevereiro deste ano. O crime foi denunciado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) no sábado (25).

Nesta segunda (27), com base nos elementos de prova já produzidos, o homem foi preso preventivamente após determinação da 1ª Vara das Garantias. O suspeito está internado no hospital após ter sido agredido por populares no domingo (26), no bairro de Cosme de Farias, na capital baiana.

Ele permanece sob vigilância na unidade de saúde, onde seguirá até receber alta médica, e encontra-se à disposição da Justiça.

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